Evacúan 24 viviendas de un bloque de pisos en el Polígono de Toledo por un incendio: no provoca daños personales

El suceso ocurrió en un bloque de la calle Río Cascajoso. Google Maps

Susto en el barrio del Polígono. Los bomberos del Ayuntamiento de Toledo evacuaron la noche de este martes un total de 24 viviendas de un bloque de pisos completo por un incendio en uno de los inmuebles, que se saldó sin daños personales.

Los efectivos llamaron puerta por puerta a los vecinos del edificio, quienes tuvieron que bajar a la calle y esperar la actuación de los profesionales ante la gran columna de humo generada que copaba toda la escalera.

Los efectivos no supieron determinar exactamente el foco exacto del fuego, según han informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El suceso ocurrió en un edificio de la calle Río Cascajoso del Polígono, el barrio más poblado de la ciudad con más de 23.000 empadronados.

El bloque cuenta con ocho alturas y un total de cuatro viviendas por rellano, lo que ofrece un total de 24 pisos.

La actuación de los bomberos se desarrolló en apenas media hora, entre las 22:30 horas y las 23:00 horas de la noche de este martes.