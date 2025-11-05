Cortan una carretera próxima a Toledo capital por el vuelco de un camión pesado: hay desvío alternativo
Los servicios de emergencia han tenido que proceder al corte total para que una grúa de gran tonelaje se encargue de apartar el vehículo.
Más información: Vuelca un camión en la autovía que une Toledo con Madrid a su paso por Illescas: ha obligado a cortar una vía de servicio
La Guardia Civil se ha visto obligada a cortar la carretera CM-4003, en el término municipal de Bargas (Toledo), por el vuelco de un camión pesado.
En realidad, el accidente ha tenido lugar en la mañana de este miércoles a la altura del kilómetro 10,300 de esa vía, pero ha sido por la tarde cuando se ha procedido a su corte para llevar a cabo la instalación de una grúa de gran tonelaje para retirar el camión siniestrado, ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.
Estas mismas fuentes han precisado que el único afectado por el incidente ha sido un hombre de 53 años, conductor del camión, que ha resultado herido leve y ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo.
De esta manera, la Guardia Civil ha habilitado un paso alternativo por la TO-2515 para los conductores que quieran dirigirse desde Bargas hasta Yunclillos.
Mientras, los que circulen de Camarenilla a Bargas no tendrán más remedio que darse la vuelta porque en ese sentido no hay alternativa posible.