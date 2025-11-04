Velázquez defiende un gobierno "sólido" centrado en "los hechos cumplidos" y avisa de que "peleará" por los fondos europeos

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, este martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toledo. Javier Longobardo

Dos horas y un minuto. Ese es el tiempo que ha dedicado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, a desgranar los proyectos puestos en marcha en la primera mitad de su legislatura y a desvelar las líneas estratégicas de futuro en su segundo Debate del Estado del Municipio como primer edil.

La intervención, que ha arrancado a las 12:08 horas de este martes, 4 de noviembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toledo, ha dejado varios anuncios, como la creación de la Brigada de Actuación Rápida, la celebración del maratón de Toledo en noviembre de 2026 o el acuerdo a tres bandas para la recuperación de la estación de autobuses, pero sin grandes proyectos de ciudad.

El primer edil ha cedido durante su actuación la presidencia del Pleno a la vicealcaldesa y concejala de Vox, Inés Cañizares, su socia leal, clave para la formación del Gobierno de coalición en junio de 2023 y con quien no se perciben discrepancias públicas.

La vicealcaldesa Inés Cañizares ha presidido el Pleno durante la intervención del regidor. Javier Longobardo

El líder del PP ha iniciado el debate destacando la "solidez" y eficacia de su Ejecutivo, y ha contrapuesto su gestión a la "parálisis" del modelo anterior. Velázquez aseguró sentir la misma "ilusión y compromiso" que el primer día, haciendo hincapié en que "los hechos cumplidos" -su principal lema en la campaña electoral de 2023- y las acciones "concretas" que han caracterizado su segundo año de mandato.

Uno de los ejes principales del discurso se ha centrado en la cultura, con la inminente presentación de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, prevista para el 12 de noviembre, y que ha definido como la "palanca" del futuro de Toledo. En este ámbito, el alcalde ha avanzado la programación especial ‘Arriba Platea’ para conmemorar el 450 aniversario del Teatro de Rojas en 2026 y un programa propio por el 40 aniversario de Toledo como Ciudad Patrimonio.

El Debate sobre el Estado del Municipio ha reunido a los 25 concejales del Consistorio. Javier Longobardo

Además, ha destacado la exposición en San Marcos sobre el '50 aniversario Más allá del realismo: arte figurativo de China y España', y otra dedicada al fundador del grupo Tolmo, Eduardo Sánchez Beato, para reforzar la candidatura a la capitalidad cultural.

En materia medioambiental, el Ayuntamiento ha defendido el paso "de la medición a la acción" respecto al amianto, anunciando la finalización del mapa propio. Sobre el río Tajo, Velázquez ha señalado el cierre de casi el 50 % de los 26 puntos de vertidos irregulares y el inicio de obras por cuatro millones de euros en la depuradora del Polígono. En el Plan de Arbolado, se prevé la plantación de más de 900 árboles autóctonos en próximas fechas.

Carlos Velázquez ha acabado su actuación con los aplausos de los ediles de su bancada, en la imagen junto a Velasco y Alcalde Saugar. Javier Longobardo

Vivienda, Casco Histórico, Turismo y POM

Para el Casco Histórico, Velázquez ha reafirmado el éxito del fin del "bolseo", alcanzando el 70 % del barrio con el objetivo de llegar al 100%. En vivienda, ha confirmado el avance de proyectos de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), como 40 viviendas en la calle Navidad y la inminente aprobación de las bases para la adjudicación de cinco viviendas de alquiler en el Corral de Don Diego.

También ha avanzado el interés en adquirir la antigua Escuela de Enfermería, en el herido barrio de Palomarejos, para destinarla a vivienda joven tras recibir la tasación del inmueble, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En turismo, el regidor defendió la "pionera" Ordenanza Turística, recientemente aprobada "sin votos en contra en el Salón de Plenos", por la abstención del PSOE e IU, y la gestión de la tasa turística, que ha recaudado 1,8 millones de euros. Sobre los pisos turísticos, ha señalado que ya no se tramitan nuevas licencias en zonas "tensionadas" que han alcanzado el 12 %.

Velázquez ha sido categórico al afirmar que el Plan de Ordenación Municipal (POM) "será con consenso o no será", apelando a la responsabilidad de la oposición en la tramitación del documento que regirá el urbanismo de Toledo en las próximas décadas.

Finalmente, el primer edil ha criticado la nula gestión de los Fondos Europeos por el anterior gobierno y ha vuelto a deslizar, aunque sin mencionarla, la presencia de una "mano negra" de la delegada del Gobierno y exalcaldesa, Milagros Tolón, en la exclusión del proyecto de Toledo para los fondos EDIL. "Hemos exigido 14 puntos más de los que nos concedieron", recalcó, asegurando que luchará hasta en Europa si es necesario por desarrollar los proyectos para Toledo.

Conclusión y turno de réplicas

El discurso ha concluido con la afirmación de que se ha cumplido el 58 % del programa electoral y una petición final de lealtad institucional a la oposición para avanzar en proyectos clave como el AVE, la Capital Cultural 2031 y el POM. "Les pido lealtad y no indulgencia", ha reclamado.

Esta tarde llegará el turno de réplicas a partir de las 16:30 horas, con 15 minutos para cada grupo. Arrancará el portavoz de Izquierda Unida,Txema Fernández, después será el turno de Vox, que cuenta con cuatro concejales, para dar paso a José Manuel Velasco, del PP y cerrar la sesión con la portavoz socialista Noelia de la Cruz, que representa a 11 de los 25 concejales. Después el alcalde podrá responder a cada uno de los intervinientes.

La segunda sesión del Debate, en la que se aprobarán las propuestas de los grupos municipales, se celebrará este jueves 6 de noviembre a las 9:30 horas.

El alcalde conversa con Juan Ignacio de Mesa y Jesús Carrobles. Javier Longobardo

María de los Ángeles Martíne, de la Cámara de Comercio, en el Salón de Plenos. Javier Longobardo

El gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda saluda a Carlos Velázquez. Javier Longobardo

La sociedad toledana, en el Pleno

La sociedad civil toledana se congregó en el Salón de Plenos, a diferencia de legislaturas anteriores, donde se habilitaba la Sala Capitular para invitados. Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Real Fundación Toledo, Jesús Carrobles; el gerente del Consorcio de la Ciudad, Jesús Corroto; el exalcalde Juan Ignacio de Mesa; la presidenta de la Cámara de Comercio, María de los Ángeles Martínez; y el coordinador de la candidatura Capital Europea de la Cultura 2031, Emilio Martínez, así como representantes de la asociación Down Toledo, la federación de asociaciones de vecinos 'El Ciudadano', entre otras entidades vecinales.