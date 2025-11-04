Toledo acogerá en noviembre de 2026 su primera maratón: "Conectará todos los barrios de la ciudad"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado este martes durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad que la capital castellanomanchega celebrará en noviembre de 2026 su primera maratón. La prueba se presentará el próximo 5 de diciembre.

El anuncio llega en un año simbólico para la ciudad, que en 2025 ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte. La iniciativa tiene el sello del concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, gran amante del atletismo y habitual corredor.

Lozano es además el organizador de la Nocturna de Toledo, que este año ha celebrado su XVIII edición con más de 5.500 participantes de toda España recorriendo el Casco Histórico bajo la luz de la luna, una de las pruebas más singulares del calendario nacional.

También ha impulsado la Media Maratón de Toledo, que en 2025 ha alcanzado su sexta edición, consolidándose como una cita imprescindible para los aficionados toledanos al running.

Habrá que esperar para conocer el recorrido de la maratón toledana, que por la orografía de la ciudad promete ser una de las más exigentes y espectaculares de España. El alcalde ha avanzado que la prueba "conectará todos los barrios de la ciudad" y "nace con la aspiración de convertirse en referente nacional".