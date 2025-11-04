El PSOE de Toledo acusa al alcalde de "vender humo" y de gestión "mediocre" al perder 20 millones de fondos europeos

El primer día del Debate sobre el Estado de la Ciudad de Toledo, celebrado este martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, ha estado marcado en su recta final por el intercambio de acusaciones entre la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, y el alcalde, Carlos Velázquez del PP.

De la Cruz ha centrado su intervención en comparar la gestión de Velázquez con "su propia fábula de la lechera", al presentar un discurso "lleno de promesas vacías, proyectos heredados y mentiras". La portavoz socialista ha acusado directamente al regidor de "vender humo y proyectos "heredados” en lugar de impulsar iniciativas propias para Toledo.

La principal crítica se ha dirigido a la gestión de fondos europeos. La portavoz socialista ha alertado que la "falta de gestión y la descoordinación" del actual equipo de gobierno han provocado que Toledo pierda 20 millones de euros. Esta pérdida se debe, según el PSOE, a que el proyecto de la ciudad "se quedó en la categoría de medio, con 68,5 puntos", lo que ha calificado de "mediocre".

De la Cruz ha resumido su reproche con otra referencia a la fábula que ha servido de hilo conductor de su discurso. “Mientras el alcalde soñaba con vender sus éxitos y cosechar rédito político, tropezó con la realidad y rompió el cántaro”, ha lamentado.

La edil también ha denunciado que los proyectos del plan 'Toledo Emerge' anunciados hace un año siguen sin ejecutarse , y que lo único que "ha emergido realmente en Toledo" son "la suciedad en los barrios, las ratas, los baches, los atascos, los impuestos".

Además, el PSOE ha recordado que el regidor ha aprobado dos años consecutivos de subidas de impuestos y tasas municipales. De la Cruz ha anunciado que el Grupo Socialista solicitará una auditoría que evalúe la gestión, eficiencia y los gastos de la Ciudad Europea del Deporte.

Réplica de Velázquez: la lucha interna del PSOE

Por su parte, Velázquez ha centrado su réplica en la situación interna de la oposición, asegurando que en el PSOE local están más "preocupados por las quinielas para saber quién va a ser el candidato en las elecciones (de 2027)" que por la ciudad.

El popular ha señalado que la "pelea por la candidatura" provoca que el grupo de oposición "se pase de frenada en su labor", y les ha instado a que "pasen página porque no están gobernando".

Velázquez ha mencionado directamente a la portavoz socialista y a la figura de la exalcaldesa, Milagros Tolón. "Yo sé que usted quiere ser candidata a la Alcaldía. Me consta también que la persona que está en la Delegación del Gobierno también lo quiere ser. Y me consta que personas de su grupo también sienten que podrían ser buenos candidatos o candidatas y esas situaciones son muy complicadas a la hora de hacer política", ha espetado Velázquez, sugiriendo que la 'pelea' por el liderazgo "distrae" a los socialistas de su función.

Además, el alcalde ha recurrido a la hemeroteca para cuestionar la credibilidad del PSOE, recordando proyectos anunciados en la anterior legislatura que no se materializaron como el tercer carril del Polígono. "La hemeroteca que es tozuda", ha sentenciado.