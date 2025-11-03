El plan que ha preparado Toledo a las Ciudades Patrimonio: panorámica nocturna, Entierro del Conde de Orgaz...

Toledo acogerá este fin de semana la asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPH), cuyos representantes también mantendrán una reunión con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).



El Ayuntamiento de Toledo ha avanzado este lunes que la asamblea se celebrará el sábado a las 11.00 horas en la Sala Capitular de la Catedral Primada.

A través de una nota de prensa, el Consistorio ha detallado que en este encuentro se abordarán los principales proyectos conjuntos en materia de preservación del patrimonio, sostenibilidad cultural, educación y turismo responsable, en un contexto en el que Toledo se encuentra inmersa en su candidatura a ser designada Capital Europea de la Cultura en 2031.

Las jornadas arrancarán el viernes por la mañana con una reunión entre representantes del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y de CRUE Universidades Españolas en la Sala Capitular del Ayuntamiento.



Ya por la tarde tendrá lugar la Comisión Ejecutiva del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que estudiará las principales propuestas y el impulso a la actividad del GCPH que se analizará y aprobará en la asamblea que se celebra el sábado en la Catedral.

Visitas

Tras este encuentro, los alcaldes y alcaldesas del grupo visitarán el cuadro de El Entierro del Señor de Orgaz y la Sinagoga del Tránsito, y se dirigirán al Valle para hacerse la fotografía con la panorámica nocturna de Toledo



La Comisión Ejecutiva del GCPH está formada por el alcalde de Segovia, José Mazarías, por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, como vicepresidente primero; por el alcalde Toledo, Carlos Velázquez, como presidente segundo, y por las alcaldesas de Úbeda y de Santiago de Compostela, Antonia Olivares y Goretti San Martín, respectivamente.



Estos cinco alcaldes y alcaldesas forman parte también de la asamblea general del grupo, junto con el resto de regidores de las 15 ciudades que lo integran: Judith Piquet (Alcalá de Henares), Jesús Manuel Sánchez Cabrera (Ávila), Pedro Cabrera (Baeza), Rafael Mateos (Cáceres), José María Bellido (Córdoba), Darío Dolz (Cuenca), Rafael Triguero (Ibiza/Eivissa), Antonio Rodríguez Osuna (Mérida), Carlos G. Carbayo (Salamanca) y Luis Yeray Gutiérrez (San Cristóbal de La Laguna).