Iker Jiménez revive el misterio del Alcázar de Toledo con 7 psicofonías espeluznantes: "Nos prohibieron contarlo"

Iker Jiménez con una imagen de fondo del Alcázar de Toledo.

El periodista y presentador Iker Jiménez dedicó parte de su programa especial de Cuarto Milenio emitido este domingo 2 de noviembre a resucitar la historia misteriosa que aguarda en el Alcázar de Toledo.

Junto a dos toledanos, el historiador Luis Rodríguez Bausa y el matemático y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Fernando Ruiz de la Puerta, abordaron hasta siete psicofonías perturbadoras captadas en este emblemático edificio militar de la capital regional.

"¡Cerdos fascistas!" y "Aquí hubo asesinatos" son algunas de las declaraciones que se aprecian en estas grabaciones que mezclan insultos, sonidos fantasmales, órdenes militares y gritos angustiosos.

#CuartoMilenio ha accedido a las fotografías de una serie de huellas inexplicables aparecidas en el suelo del Alcázar de Toledo. pic.twitter.com/bwVCxNJfVB — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 2, 2025

Las explicaciones racionales han sido descartadas por los investigadores, quienes aseguran que no existen fuentes físicas que puedan justificar tal fenómeno.

Los trabajadores y militares que han convivido entre los muros del Alcázar han aportado decenas de testimonios sobre sucesos inexplicables: apariciones de figuras difuminadas, sombras que cruzan pasillos en la madrugada y sonidos de niños llorando en sótanos y torres.

Uno de los relatos más impactantes destacó el caso de una exempleada que aseguró ver a dos guardias civiles ataviados con casaca roja y gorras antiguas, rodeados de neblina. "Se desvanecieron al entrar en el patio de armas", relató.

En 2007 Cuarto Milenio emitió unas sobrecogedoras grabaciones registradas por Fernando Ruiz de la Puerta en el Alcázar de Toledo #CuartoMilenio pic.twitter.com/r7ocT6bfZY — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 2, 2025

Estos sucesos han despertado el interés del propio ejército, que envió equipos para investigar lo ocurrido y tomar imágenes en busca de pruebas. Según los testimonios, se pidió a los trabajadores que no hablaran del tema: "Nos prohibieron contarlo", afirmó la exempleada en Cuarto Milenio.

El misterio del Alcázar de Toledo sigue sumando relatos y grabaciones nuevas cada año. El especial de Iker Jiménez ha permitido resucitar la historia secreta detrás de este lugar cuyos orígenes se remontan al siglo III.

Durante la época visigoda, el Alcázar fue residencia real y centro de poder para el monarca Leovigildo, que estableció en Toledo la capital del reino. Con la llegada de los musulmanes, fue transformado en una alcazaba árabe y tras la reconquista fue reedificado y ampliado.

Carlos V y Felipe II terminaron de darle el aspecto actual en el siglo XVI con elementos renacentistas y una majestuosa escalera imperial. En la historia moderna, fue escenario de asedios durante la Guerra Civil española cuando fue prácticamente destruido.

Los republicanos se refugiaron en este cuartel que en aquel momento funcionaba como Academia de Infantería, Caballería e Intendencia. El asedio por el bando nacional comenzó el 21 de julio de 1936 y se prolongó hasta el 27 de septiembre de ese año.

La involucración del Ejército de África liderado por el general José Enrique Varela fue clave. El día siguiente, Francisco Franco hizo su entrada en Toledo y el 30 de septiembre fue nombrado Generalísimo y Jefe del Gobierno del Estado.

Hoy alberga la Biblioteca de Castilla-La Mancha y el Museo del Ejército reuniendo colecciones únicas de uniformes y documentos de armas militares. Más allá del misterio, el Alcázar de Toledo es símbolo del poder y la resistencia y testigo de batallas y relatos de un gran valor nacional e internacional.