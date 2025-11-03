Cuenta atrás para la Navidad más larga: Toledo enciende este mes sus 49 días de luces y espectáculo en Zocodover

Toledo se prepara para su Navidad más larga: 49 días de luces y espectáculo en la plaza de Zocodover. La gran inauguración del alumbrado se adelanta este año unos días, prevista para el viernes 21 de noviembre de 2025, a las 18:30 horas.

Se extenderá hasta el 8 de enero de 2026. El horario diario será de 18:00 a 00:00 horas.

Se celebrará un acto especial que suele contar con un espectáculo musical de los alumnos de la escuela de música, con villancicos y un encendido normalmente a cargo de niños, a la que también asisten el alcalde y los concejales de la corporación municipal, así como centenares de toledanos que llenan la plaza. Posteriormente, se toman un chocolate con churros a cargo del Ayuntamiento.

Los trabajos de instalación, a cargo de la compañía Elsamex Gestión de Infraestructuras y la empresa toledana Prilux, adjudicatarias en 2024, comenzaron hace unas semanas. Pese a que el montaje debe terminar el 16 de noviembre, la Concejalía de Juventud y Festejos ha optado por una estrategia de comunicación efectista.

El perfil en redes sociales del área dirigida por el edil José Vicente García-Toledano lanzaba este domingo una cuenta atrás. El objetivo era anunciar la fecha de encendido de las luces que se ha revelado este lunes, buscando generar impacto. En cualquier caso, la fecha ya estaba establecida en el pliego de condiciones del contrato.

El espectáculo central será de nuevo la bola de Navidad gigante y transitable en la plaza de Zocodover. Con diez metros de altura, ofrecerá múltiples pases de luz y sonido diarios, una propuesta que suscitó controversia vecinal por el ruido en años anteriores.

El alumbrado, además, se ha ampliado este año. Una reciente modificación contractual añade arcos a la calle Reyes Católicos y nuevos elementos en el barrio de Azucaica, donde el año pasado sus vecinos se quejaron intensamente en redes sociales de la "paupérrima" iluminación.