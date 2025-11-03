La Batalla de Órganos sobre Las Navas de Tolosa inaugura una nueva edición del Festival de Música El Greco

La Catedral de Toledo acogerá este sábado, 8 de noviembre, a las 20:00 horas, el primer concierto de la XII edición del Festival de Música El Greco en Toledo, que arranca con su cita más emblemática: la Batalla de Órganos. En esta ocasión, el espectáculo se dedicará a recrear la histórica Batalla de las Navas de Tolosa, acontecimiento clave en la historia de la península ibérica.

A través de las improvisaciones de los organistas participantes, el público será testigo de una recreación sonora de aquel enfrentamiento ocurrido en 1212, cuando la alianza de los reinos cristianos —liderada por Alfonso VIII de Castilla, junto a Pedro II de Aragón, Sancho VII de Navarra y contingentes portugueses— venció al ejército almohade del califa Muhammad al-Nasir.

El festival ha destacado que "el resonar de los órganos toledanos transportará al fragor de esta gesta memorable", bajo la mirada de la estatua del pastor Martín Alhaja, figura clave en la leyenda de la victoria.

Batalla de Órganos.

El reto musical correrá a cargo de los organistas Atsuko Takano, Pablo Márquez, Vincent Thévenaz y Juan José Montero, quienes interpretarán tanto improvisaciones como obras de Pablo Bruna, Juan Cabanilles, Georg Friedrich Haendel y Johann Sebastian Bach.

Pequeños órganos

Los músicos harán sonar el gran órgano del Emperador, los de Bergalonga y Echevarría del Coro, el órgano del Sagrario, un clave y los tres realejos, pequeños órganos utilizados tradicionalmente en la procesión del Corpus Christi toledano.

Antes del concierto, a las 19:00 horas, la Sala Capitular de Verano de la Catedral acogerá la charla 'Hablamos del concierto', dirigido por Pablo Márquez, organista de la Catedral de Valencia y catedrático del Conservatorio de Castellón.

Entradas

Esta actividad didáctica, incluida con la entrada hasta completar aforo, busca ofrecer al público una mayor comprensión del programa musical. Las entradas, aún disponibles por 20 y 30 euros, pueden adquirirse a través de su página web, en las oficinas de la Real Fundación de Toledo (de lunes a viernes, de 9:30 a 14:40) y el mismo día del concierto en la Sala Capitular de Verano desde las 18:30 horas.

Además, quienes deseen asistir a las tres batallas de órganos podrán hacerlo mediante un abono con un 25 % de descuento.