Decenas de recreadores históricos conmemoran en Talavera los 216 años de la Batalla que marcó su historia

La ciudad de Talavera de la Reina ha vuelto este domingo a revivir uno de los episodios más relevantes de su historia con la conmemoración del 216 aniversario de la Batalla de Talavera, que tuvo lugar en 1809 durante la Guerra de la Independencia española.

Decenas de recreadores históricos se han dado cita en el Parque de La Alameda y sus alrededores para participar en un desfile y un homenaje conmemorativo organizados por la Asociación Española de Recreadores Históricos, en colaboración con el Ayuntamiento y el Grupo de Recreación Histórica de Talavera.

El alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, acompañado por varios miembros de su equipo de Gobierno, ha asistido al evento y ha destacado "el valor de este tipo de iniciativas que ayudan a mantener viva nuestra historia y nuestras tradiciones, al tiempo que impulsan la cultura y el turismo en Talavera".

La jornada ha incluido la recreación de un campamento de época, con uniformes, armas y ambientación propios de comienzos del siglo XIX, y un emotivo acto de homenaje en el laurel de los Jardines del Prado, donde se han izado las banderas de España, Francia y Reino Unido, países protagonistas en la batalla, acompañadas por la interpretación de sus himnos nacionales.

Implicación y esfuerzo

Gregorio ha querido agradecer "la implicación y el esfuerzo de la asociación organizadora y de todos los recreadores que cada año contribuyen a engrandecer esta cita", subrayando el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del patrimonio y la memoria colectiva de la ciudad.

El desfile ha contado con la participación de numerosos vecinos y visitantes, que han llenado las calles del centro histórico para disfrutar de una jornada que ha puesto en valor el papel de Talavera como escenario histórico y punto de encuentro entre culturas, historia y patrimonio.

La Batalla de Talavera, librada los días 27 y 28 de julio de 1809, enfrentó al ejército hispano-británico, dirigido por el general Arthur Wellesley —futuro duque de Wellington—, contra las tropas napoleónicas, y supuso una de las primeras grandes victorias aliadas en la Guerra de la Independencia.

Cada año, la ciudad recuerda este episodio como símbolo de resistencia, identidad y orgullo histórico.