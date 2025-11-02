Unos 800 corredores se unen en Toledo a la II Carrera Solidaria Ruta 091 a beneficio de Afanion

Toledo ha acogido este domingo la II Carrera Solidaria Ruta 091, organizada por la Policía Nacional, en la que han participado alrededor de 800 corredores y cuya recaudación se destina íntegramente a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion).

La cita, que ya se consolida como un referente en el calendario deportivo y solidario de la ciudad, ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, y del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quienes han participado en los actos protocolarios previos al inicio de la carrera.

Tolón ha destacado el carácter solidario y participativo de la prueba, que en esta segunda edición "demuestra de nuevo que Castilla-La Mancha es una tierra comprometida, donde siempre se responde cuando se trata de ayudar y arrimar el hombro".

Carrera policía. Delegación de Gobierno

Asimismo, ha subrayado que la alta participación "muestra también el cariño y el aprecio que la ciudadanía siente por la Policía Nacional y por el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La delegada ha estado acompañada del jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, Francisco Herrero, del comisario provincial de Toledo, Manuel Domínguez Corcobado, de la vicepresidenta de Afanion, Yolanda Fernández, y de la delegada provincial de Bienestar Social, Rosa María Quirós.

Compromiso y coordinación

Por su parte, el alcalde Carlos Velázquez ha puesto en valor la unión del deporte y la solidaridad, agradeciendo la implicación de la Policía Nacional y su compromiso "con la seguridad ciudadana, la convivencia y el bienestar de todos los toledanos".

El regidor ha resaltado también la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad —Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil—, una cooperación que "hace posible alcanzar grandes logros en favor de la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía".

Nuevo comisario jefe

Durante su intervención, Velázquez ha felicitado al nuevo comisario jefe, "un toledano muy querido que regresa a la ciudad como responsable de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha", recordando que en su toma de posesión ya destacó su "espíritu de cooperación y eficacia entre los distintos cuerpos de seguridad".

El alcalde ha subrayado además el carácter solidario de la jornada, cuyo objetivo es apoyar la labor de Afanion. "Hoy celebramos la solidaridad en favor de los niños que luchan contra el cáncer, pero también el deporte, la convivencia y la generosidad de los toledanos", ha afirmado.

Carrera policía. Ayuntamiento de Toledo

Velázquez ha expresado su satisfacción por el ambiente festivo de la jornada y ha felicitado a la organización, a los voluntarios y a todos los participantes por contribuir a consolidar la Ruta 091 como una cita "imprescindible en el calendario del deporte y la solidaridad de Toledo".