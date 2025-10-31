Toledo aprueba una pionera ordenanza que limita el tamaño de los grupos turísticos y prohíbe los altavoces

El Ayuntamiento de Toledo ha aprobado en el Pleno de este viernes la primera ordenanza municipal que regula los flujos turísticos en la ciudad, una de las más visitadas de España. El objetivo es garantizar una convivencia equilibrada entre visitantes y vecinos y consolidar un modelo de turismo sostenible. La normativa entrará en vigor el próximo 1 de enero y ha contado con los votos a favor de PP y VOX y la abstención de PSOE e IU-Podemos.

La ordenanza tiene un carácter pionero en España. Toledo se convierte así en la segunda ciudad del país en limitar el tamaño de los grupos turísticos en zonas sensibles, tras San Sebastián, que desde 2024 sanciona a los guías con grupos de más de 25 personas. Además, distintas comunidades autónomas ya regulan la afluencia de visitantes diarios en algunos de sus parajes naturales para preservar su conservación.

Entre las medidas más relevantes, la normativa prohíbe el paso de grandes grupos turísticos —más de 30 personas, incluido el guía— por la calle Hombre de Palo, la plaza del Consistorio y el pasadizo de Balaguer, que conecta la entrada principal del ayuntamiento con la calle de la Ciudad.

Sin ruido

También queda terminantemente prohibido el uso de altavoces y megáfonos durante las visitas guiadas, y se establece la obligación de usar sistemas de audio individualizados cuando el grupo supere las 30 personas o la actividad se realice pasadas las 11 de la noche, con excepción de los grupos escolares de menores de 16 años.

La normativa prevé un régimen sancionador gradual, con multas que oscilan entre los 750 y los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Las leves, como el incumplimiento de aforo o el uso de altavoces, podrán ser sancionadas con hasta 750 euros. Las graves, como la reiteración de estas conductas o incumplimientos relacionados con el transporte turístico, alcanzan hasta 1.500 euros. Las muy graves, como operar sin autorización o acumular tres faltas graves en un año, podrán llegar a 3.000 euros.

Recomendaciones

La ordenanza también introduce recomendaciones generales para garantizar un tránsito ordenado y respetuoso en el Casco Histórico. Los visitantes deberán evitar calles y plazas de alta afluencia en horas punta, desplazarse en fila para minimizar la ocupación del espacio público y facilitar siempre el paso a personas con movilidad reducida o peatones con carritos y sillas de bebé. Asimismo, no podrán dificultar el tránsito de vehículos autorizados ni arrojar basura fuera de las papeleras o contenedores.

En cuanto a los free tours, finalmente la ordenanza ha eliminado cualquier referencia explícita a este tipo de guías turísticos, aunque se prohíbe que utilicen objetos como paraguas de colores u otros soportes publicitarios para atraer la atención de los transeúntes, dentro de un sistema de convivencia y desarrollo urbano sostenible.

Aunque el grueso de las alegaciones recibidas ha sido desestimado, se ha tenido en cuenta la propuesta de la Junta de Castilla-La Mancha de cambiar el nombre de la norma, que finalmente queda como Ordenanza municipal para la convivencia y regulación sostenible de los flujos turísticos en la ciudad de Toledo, reconociendo así la competencia autonómica en materia turística.

Convivencia

El alcalde, Carlos Velázquez, ha destacado que se trata de "un día importante para la ciudad y, fundamentalmente, para el sector del turismo". Según ha explicado, esta nueva regulación apuesta "por un modelo de desarrollo turístico sostenible y equilibrado".

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, junto a representantes del sector turístico. Ayuntamiento de Toledo

"Creo que vamos a conseguir una ordenanza fruto del consenso, si no de la unanimidad, que mejorará la experiencia de los visitantes y hará más factible la convivencia entre turistas y residentes", ha añadido el alcalde, quien ha calificado como una "obsesión" su objetivo de lograr que la actividad turística pueda desarrollarse sin perturbar la vida de los vecinos del Casco Histórico.

Velázquez ha puesto en valor el amplio proceso de participación que ha hecho posible esta iniciativa, "liderado por el concejal José Manuel Velasco y con la complicidad y generosidad de todo el sector turístico". El alcalde ha agradecido el esfuerzo conjunto de profesionales, asociaciones y entidades vinculadas al turismo que "han demostrado su compromiso con Toledo y su futuro".