Velázquez comparte en Córdoba el modelo de movilidad del Casco de Toledo: "Un equilibrio entre el turismo y los vecinos"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha participado este jueves en la mesa de trabajo 'Soluciones de Movilidad para Ciudades Patrimonio de la Humanidad', dentro de la jornada 'Soluciones Integrales de Movilidad Urbana Sostenible' del Ayuntamiento de Córdoba. Un encuentro en el que ha compartido las experiencias, retos y soluciones en materia de movilidad y gestión del tráfico en entornos históricos.

Velázquez ha puesto sobre la mesa las medidas impulsadas desde el Ayuntamiento de Toledo para facilitar la movilidad de los vecinos y "mejorar la convivencia entre los residentes y los visitantes en el Casco Histórico".

El regidor se ha referido a medidas puestas en marcha como el sistema de 'Pivote único' que permite la libre circulación de los vehículos empadronados en el Casco o al proyecto 'Toledo Emerge' que contempla la creación de nuevos aparcamientos para residentes en diferentes puntos del barrio histórico de la ciudad.

Movilidad peatonal

Asimismo, Velázquez ha citado actuaciones que también regulan la movilidad peatonal, especialmente relevantes en ciudades con un alto flujo turístico como Toledo.

"En próximas fechas se aprobará en el pleno municipal la nueva Ordenanza que regula la actividad turística de la ciudad, fruto de un amplio consenso entre el Ayuntamiento y los sectores implicados. El objetivo es garantizar el equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de los vecinos", ha asegurado.

Para el alcalde, esta jornada ha sido "muy interesante y positiva". "Un espacio de aprendizaje mutuo entre ciudades patrimonio en el que hemos podido compartir las políticas que estamos desarrollando en Toledo, todas ellas orientadas a mejorar la movilidad y la convivencia en una ciudad viva y abierta al mundo", ha sentenciado.