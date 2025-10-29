Guadamur compra el camión de bomberos 'jubilado' de Toledo por 5.001 euros para proteger sus famosas pólvoras

Nueva vida para un vehículo 'cuarentañero millenial'. El Ayuntamiento de Guadamur ha comprado un camión autobomba matriculado en 1984 que el Ayuntamiento de Toledo había dado de baja. La venta se ha realizado mediante adjudicación directa por un importe de 5.001 euros sin IVA.

El coche, un Pegaso modelo 1223 y matrícula TO-9061-H, estaba descatalogado y se encontraba amortizado, por lo que había causado baja en un parque municipal de bomberos, que en los últimos años ha visto renovada su flota.

El portavoz del equipo de Gobierno de Toledo, Juanjo Alcalde, ha informado este miércoles sobre la operación, en la rueda de prensa sobre los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local. "Hemos preferido, en lugar de llevarlo a la chatarra, sacarlo a la venta por si podían aprovecharlo. El camión funciona y tiene depósito para apagar fuegos", ha señalado el portavoz.

Documentación del vehículo.

Alcalde ha indicado que el destino de la autobomba es el pueblo vecino y su nuevo cometido será el refuerzo de seguridad "para las famosas pólvoras del cristo y la virgen de Guadamur".

"El camión va a tener una segunda vida. Esperemos que no tenga fuegos que extinguir, pero lo va a tener Guadamur por si acaso", ha concluido sobre la venta, que el Consistorio había intentado anteriormente sin éxito.