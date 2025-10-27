Talavera de la Reina da luz verde a la restauración del retablo mayor de la Basílica del Prado por 334.000 euros

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha dado luz verde al inicio del expediente para la restauración del retablo mayor y las pinturas de las pechinas de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, con un presupuesto de 333.704,02 euros IVA incluido y un plazo de ejecución estimado de siete meses, según ha informado el concejal de Urbanismo, Benedicto García, en rueda de prensa.

El edil ha avanzado que la actuación forma parte de los proyectos de conservación y mejora del patrimonio histórico de la ciudad, y ha detallado que el expediente ya ha sido aprobado para su tramitación.

Durante la comparecencia, García ha anunciado también la novena certificación del contrato de obra de rehabilitación integral de los edificios norte y sur de la antigua Central Hidroeléctrica Virgen del Pilar.

Así como de un horno-tejar para producción alfarera, dentro del marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Talavera de la Reina.

Actuaciones financiadas

Estas actuaciones, financiadas con los Fondos Next Generation-UE a través del PRTR (C14.I1.S2.), ascienden a un total de 34.167,80 euros IVA incluido y buscan conservar el patrimonio industrial y cultural de la ciudad, reforzando su atractivo turístico.

En otro punto de la Junta de Gobierno Local, se ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje de alumbrado extraordinario para la Navidad 2025 y Reyes 2026, que recae en la empresa Tecmodeco S.L, por un importe de 132.495 euros IVA incluido.

Oficina de Turismo

Asimismo, se ha dado el visto bueno al inicio del expediente del contrato de servicio de información turística y gestión de la Oficina de Turismo, por un total de 145.552,92 euros IVA incluido, con una duración de dos años más dos posibles de prórroga.

El concejal de Urbanismo ha informado también de la aprobación de la declaración de conformidad con el planeamiento para la construcción y sustitución del Centro de Salud Talavera 1, en la calle José Luis Gallo n.º 2, una obra financiada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con un presupuesto de 9.101.442,28 euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

Obras fundamentales

"Son unas obras fundamentales para Talavera y para todos los vecinos de la comarca", ha subrayado García, que ha asegurado que la tramitación de la licencia se realizará "con la máxima urgencia" una vez sea solicitada.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha tomado conocimiento del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Federación Castellano Manchega de Natación, destinado a la promoción y celebración de campeonatos en la piscina municipal, con una vigencia de cuatro años y posibilidad de prórroga por otros cuatro.