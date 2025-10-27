Problemas de conciliación en el parque de bomberos de Toledo: "Nos obligan a coger de 7 a 24 horas cuando necesitamos una"

El sindicato CSIF ha alzado la voz contra lo que considera un retroceso en los derechos de conciliación familiar de los bomberos del parque municipal deToledo. La central sindical acusa a la nueva Jefatura de haber restringido la posibilidad de que los efectivos tomen horas puntuales para atender asuntos personales o familiares.

Según expone Sergio del Valle, representante de CSIF, hasta el segundo trimestre del año, los bomberos podían disponer de horas sueltas para gestiones como llevar a un hijo al colegio o acompañar a un familiar al médico. Sin embargo, esta práctica ha cesado con el cambio de mando.

"Recientemente, la jefatura de servicio ha alterado las normas, forzando a los bomberos a consumir un mínimo de siete, 14 o 24 horas para estos menesteres, en lugar de las horas puntuales que precisaban", detalla Del Valle en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Los profesionales tachan esta medida de "restricción injustificada de sus derechos de conciliación", un beneficio que, subrayan, sí mantienen el resto de funcionarios municipales.

Dificultades añadidas con la devolución de horas

La problemática se agrava, según el sindicato, porque además de obligarlos a tomar más tiempo del necesario, se les exige devolver las horas adicionales no utilizadas.

Del Valle ejemplifica la situación: si un bombero solo requiere una hora para un cometido familiar, "ahora se le impone tomar siete horas, y después tiene que reintegrar las seis horas extras que no empleó". Los efectivos califican de "injusta" la obligación de restituir el tiempo, una práctica que observan como una "restricción clara" de su derecho.

Petición de reunión sin respuesta

CSIF ha solicitado sendas reuniones con la concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, y con el responsable de Régimen Interior, Iñaki Jiménez, para buscar una solución, pero denuncian no haber obtenido respuesta aún.

El sindicato arremete contra la Jefatura, a la que acusa de utilizar una "excusa barata" basada en las "necesidades del servicio para cercenar nuestros derechos". "Si antes no había problema, no entendemos por qué ahora sí", censura Del Valle, quien lamenta la falta de apoyo de los representantes de CCOO en el Parque.

Por su parte, la concejala Cañizares desmintió este lunes tener conocimiento de la denuncia sindical y de la solicitud de encuentro. "No tengo noticias", afirmó, y apostilló que "los turnos en el parque de bomberos están claros y adaptados a los acuerdos sindicales".