El Casón de los López de Toledo se transforma en hotel tras 13 años cerrado: el edificio del XVI ya puede reabrir

Albergó una discoteca y restaurante hasta 2012 y se encuentra muy cerca de la plaza de Zocodover.

El emblemático Casón de los López, ubicado en la calle Sillería del Casco Histórico de Toledo, ha obtenido la licencia municipal que le permitirá reanudar su actividad. Tras años de espera, el inmueble, que cerró sus puertas en 2012, abrirá ahora como hotel complementado con servicio de bar y cafetería.

La Junta de Gobierno Local concedió el pasado 1 de octubre el permiso de apertura y actividad a la empresa 'Makarechi', con sede social en Madrid, culminando así un proceso que se ha dilatado en el tiempo.

El nuevo establecimiento hotelero contará con un total de doce habitaciones y un aforo de 208 personas. El plan de usos distribuye el espacio en la planta baja, dedicada a bar-cafetería con capacidad para 95 personas, y un salón-comedor en la planta sótano, que albergará a 85 comensales.

Un edificio con historia

Este inmueble, que data del siglo XVI, destaca por su trayectoria. Conocido originalmente como una casona, la tradición popular lo vincula al escritor Miguel de Cervantes, quien lo frecuentaba durante su estancia en Toledo junto a otros mesones de la ciudad.

En 1973, fue restaurado para acoger usos de hostelería y ocio, llegando a funcionar en sus últimos años como una popular discoteca y restaurante en la ciudad.

El Casón de los López también es famoso por un detalle arquitectónico singular: una minúscula ventana, del tamaño aproximado de la palma de una mano adulta, que se hizo "viral" y ha sido apodada la más pequeña del mundo.

La ventana más pequeña, en la fachada. Leyendas Toledo

Largo proceso

Tras ser vendido a una empresa extranjera en 2015, después de su cierre, el primer proyecto para su recuperación se presentó en 2018. Finalmente, en 2020, se otorgó a la actual mercantil la licencia de obras para la rehabilitación del inmueble con el consiguiente cambio de uso a hotel, un paso clave que precede a este reciente y definitivo visto bueno para la reapertura.