Page impulsa un "segundo Año Greco" en Toledo con el VIII Centenario de la Catedral y sube un 20 % la inversión en templos

"Ocho siglos de arte, fe compartida y memoria viva". Con ese espíritu, la Catedral Primada de Toledo se ha vestido de gala la tarde de este jueves para presentar ‘Primada’, la ambiciosa exposición que articulará el VIII Centenario del inicio de sus obras, cuya primera piedra fue colocada en 1226 por el rey Fernando III y el arzobispo Ximénez de Rada. El acto ha reunido a una nutrida representación de la sociedad y las autoridades, que destacaron unánimemente el proyecto como un ejemplo de colaboración entre la Iglesia y las instituciones públicas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado en su discurso la trascendencia de la efeméride. Evocando el éxito de 2014, el presidente afirmó que la conmemoración es un pretexto "infinitamente más potente y obligado" que debe servir para un "segundo Año Greco", un revulsivo extraordinario para "invertir un buen dinero muy bien aprovechado".

Page ha destacado la "impresionante calidad" de la exposición, recordando que la mitad de las obras nunca han estado en otra muestra, y ha anunciado una medida: la aprobación este martes por el Consejo de Gobierno del Decreto que autoriza la concesión de medio millón de euros a la Iglesia católica para la financiación de actuaciones en bienes patrimoniales en 2025.

Numeroso público ha asistido al acto de este jueves. Javier Longobardo

Además, el presidente ha desvelado el incremento del 20 por ciento en la aportación anual a los obispados para el patrimonio eclesiástico durante los próximos cuatro años, calificándolo de "inversión moral y colectiva". El presidente ha defendido la colaboración institucional en la región, donde "por encima de los dirigentes están las instituciones", en contraposición a lo que ocurre "en el conjunto de España".

Cien piezas restauradas

La exposición ‘Primada’ se inaugurará el 25 de mayo de 2026 y se prolongará hasta el 14 de octubre de ese año. El deán de la seo, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha expresado la "gran alegría" de dar la bienvenida en nombre del cabildo, rindiendo homenaje a 800 años de "servicio y testimonio cristiano". Ha asegurado que el templo, que "se sostiene en piedra y se levanta sobre fe, memoria y esperanza", es un "símbolo de fe, de cultura e identidad para Toledo, la Iglesia y el mundo". La muestra, ha añadido, es una "llamada al futuro" y una invitación al año jubilar.

Foto de familia de la presentación de la muestra central del VIII Centenario de la Catedral de Toledo. Javier Longobardo

Los comisarios, Javier Martínez de Aguirre y Benito Navarrete Prieto, desgranaron las claves de la exposición, resultado de "dos años de preparación e investigación exhaustiva con expertos internacionales". Martínez de Aguirre ha afirmado que la muestra será una "experiencia inmersiva del pasado de Toledo, España y Europa" para mostrar el impresionante legado. Ha detallado que, además de las 350 piezas, el proyecto abrirá espacios desconocidos del templo como las galerías del claustro alto y los triforios, y se estructurará en dos partes: ‘Primada I’ hasta Cisneros y ‘Primada II’ hasta Lorenzana, del siglo XVIII.

Navarrete Prieto, por su parte, ha puesto en valor la magnitud de la operación de conservación: un programa de restauración de más de 100 bienes, algo "sin precedentes en España", que ha permitido incluso la campaña de limpieza de las tablas del primitivo retablo mayor del siglo XIV, y que se verá reflejado en un catálogo científico de 1.200 páginas.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha enmarcado el evento en la ambición de que la ciudad sea Capital Europea de la Cultura en 2031, destacando que la Catedral es "el monumento más importante y visitado de la ciudad", un edificio construido para la fe que "sigue cumpliendo aquello para lo que se creó".

Ha cerrado las intervenciones el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, destacando que la exposición es una "obra coral de arte y fe" con una "preparación cuidadosamente elaborada". El arzobispo ha afirmado que la muestra, que se integrará con "armonía y respeto", mostrará el "vínculo profundo entre la fe y el arte". Ha asegurado que "conservar el patrimonio no es un simple acto cultural sino custodiar la memoria de la fe" y que los visitantes contemplarán obras y vivirán una experiencia espiritual de belleza, manteniendo la Catedral, "joya de piedra, alma de fe", "viva" para las futuras generaciones.