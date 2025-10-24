Gregorio confirma que la intención del Gobierno es que el tramo del AVE Talavera - Navalmoral esté "antes de 2030"

Reunión del alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. Foto: Ayuntamiento.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha anunciado que el tramo del AVE entre la ciudad y Navalmoral de la Mata (Cáceres) "estará terminado antes del año 2030".

Así lo ha expresado, detallando que lo confirmó este mismo jueves el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, durante la reunión que mantuvieron, un encuentro en el que "trajo buenas noticias para Talavera".

De esta forma, ha explicado que seguramente se hará primero el tramo Talavera-Navamoral de la Mata y después el de Talavera con Toledo, por lo que "antes de 2030 estará hecho".

De ser así, se podría completar la conexión con Madrid aprovechando las vías actuales, cuya electrificación confirmó el secretario de Estado que se completará para 2027-2028, ofreciendo a Talavera la posibilidad de tener "una conexión directa con Madrid electrificada".

Por último, el alcalde ha asegurado que la ciudad tendrá también una estación "totalmente renovada y del siglo XXI", para que la ciudad se convierta "en ese centro de la comarca que nunca ha debido perder".

Actuación del Gobierno

Tal y como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha este jueves tras la reunión, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aumentará el alcance de su actuación en el proyecto de la futura estación del AVE en Talavera para mejorar la permeabilidad de la integración ferroviaria.

En concreto, el Gobierno aumentará el ámbito de su intervención, pasando de los casi dos kilómetros inicialmente previstos a más de seis kilómetros. Además, se encargará un estudio de alternativas para analizar, junto al Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), las posibles soluciones para las zonas inundables recogidas en el informe hidrológico.

Asimismo, el Ministerio ha decidido que la estación "se quedará en el entorno de la antigua", además de ampliarse y construir un nuevo aparcamiento para fomentar una movilidad más sostenible y respetuosa con el entorno.