La Diputación de Toledo incorpora el área de Sonseca en el nuevo convenio metropolitano de transporte

La Diputación Provincial de Toledo ha firmado esta semana los convenios de colaboración económica con los municipios que integran los servicios de transporte público interurbano de las áreas metropolitanas de Toledo y Talavera de la Reina.

La inversión total asciende a 344.784,55 euros, destinada a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos de los municipios beneficiados.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, acompañada por el vicepresidente primero de Cooperación, Jesús Guerrero, suscribió los acuerdos con los ayuntamientos de Argés, Bargas, Cobisa, Nambroca y Olías del Rey (Área de Toledo); Ajofrín, Burguillos, Mazarambroz y Sonseca (Área de Sonseca); y Mejorada y Segurilla (Área de Talavera de la Reina).

Presidenta y alcaldes firmantes del ASTRA. Diputación de Toledo

La principal novedad de este año es el convenio del Área Metropolitana de Sonseca, con una aportación provincial de 61.307,92 euros, que refuerza la conectividad de la comarca y amplía el sistema de transporte metropolitano toledano.

Apoyo económico

Para el área de Talavera de la Reina, la Diputación destinará 41.388,61 euros, cubriendo el 95% de la aportación municipal establecida en el convenio con la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha.

En el caso del Área Metropolitana de Toledo, la institución provincial mantiene su apoyo económico a los municipios de Argés, Bargas, Cobisa, Nambroca y Olías del Rey, con un total de 242.088,02 euros, asegurando la continuidad del servicio y reforzando las conexiones con la capital regional.

Renovación de acuerdos

Los alcaldes y alcaldesas de los municipios beneficiados han mostrado su satisfacción por la renovación de los acuerdos, destacando que estos convenios garantizan un servicio esencial para el desplazamiento diario de cientos de vecinos por motivos laborales, educativos o sanitarios.

Cedillo ha subrayado que "invertir en transporte público es invertir en igualdad de oportunidades, en seguridad vial y en sostenibilidad", mientras que Guerrero ha añadido que la Diputación "apoya a los pueblos para que sus vecinos puedan desplazarse de forma cómoda, segura y asequible, fomentando un desarrollo territorial más cohesionado".