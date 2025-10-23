Puy du Fou lanza un gran casting en Madrid y Toledo para su temporada 2026: "No es necesario ser un 10"

Uno de los espectáculos que disfrutarás en Puy du Fou. Puy du Fou

Puy du Fou, el parque temático más premiado del mundo situado a las afueras de la ciudad de Toledo ha abierto un casting para encontrar nuevos artistas multidisciplinares para su próxima temporada 2026. La convocatoria está dirigida a intérpretes, bailarines y acróbatas capaces de emocionar al público.

Víctor Hugo Sangronis, gerente de espectáculos, destaca que buscan "talentos polivalentes" con entusiasmo por aprender y desarrollarse. Aunque subraya que "no es necesario ser un 10 en todas las disciplinas. Para nosotros lo importante es reconocer en cada candidato sus diferentes fortalezas y habilidades".

El propósito, aseguran desde el equipo de recursos humanos, no es otro que los seleccionados puedan "formarse en diferentes áreas para ir creciendo profesionalmente".

Cartel de casting. Puy du Fou

A diferencia de un casting convencional, el proceso de selección se plantea como una experiencia participativa donde los aspirantes pueden mostrar sus habilidades en un espacio cómodo y creativo. Las pruebas incluyen un calentamiento inicial, un circuito de agilidad, ejercicios de combate escénico, acrobacias, danza y un examen final de interpretación.

Los castings se celebrarán en Madrid y Toledo durante las primeras semanas de diciembre, y los seleccionados pasarán a una entrevista personal donde conocerán los valores y desafíos del afamado parque temático.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de noviembre en la web oficial de Puy du Fou España.

Con esta iniciativa, el parque refuerza su compromiso con el talento joven y con la formación continua de sus artistas, en un proyecto que crece año tras año y sigue emocionando a miles de visitantes.