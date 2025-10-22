Mercado gastronómico en la toledana plaza de Zocodover con lo mejor del país: quesos de Menorca, licores de Vigo...

La plaza de Zocodover de Toledo acoge un evento para llenar de sabores de toda España el corazón del Casco Histórico de la ciudad. El mercado gastronómico 'Pueblos de España', que se extiende desde este jueves 23 de octubre hasta el 3 de noviembre, ya muestra el inicio de sus preparativos, con las estructuras de las casetas levantadas y algunos de los vendedores ofreciendo garrapiñadas y otros productos al público.

Julio Rivas, organizador del evento, explica que esta es una feria cien por cien gastronómica de productos regionales españoles. "Lo que hacemos es reunir diferentes productores importantes, marcas que son intermedias, famosas, y los reunimos en la plaza", señala.

El mercado, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo a través de Promoción Económica, albergará un total de 15 casetas. Entre los manjares que podrán encontrarse, destacan la ensaimada de Mallorca, el queso de Menorca, licores de Vigo, una churrería española, garrapiñadas, queso de Extremadura, miel de Palencia y una panadería gallega. También estarán presentes los Nicanores de Boñar (hojaldres de León), miguelitos de La Roda y Marianita, una marca de Toledo que está "reinventando las rosquillas".

Quesos menorquines.

La feria abre del 23 de octubre al 3 de noviembre.

Rivas subraya que, aunque hay muchas ferias, "no hay una que reúna productos típicos de gastronomía de diferentes regiones en una sola". El objetivo es "unir la gastronomía española" y "ayudar de forma económica a los productores de esa región", que envían directamente el género.

El organizador enfatiza que las marcas seleccionadas son, por lo general, aquellas que tienen "huella ecológica, tienen huella de inversión local, dan mucho empleo, ayudan al deporte...".

Julio Rivas, organizador de la cita.

El horario de apertura será de 10:00 a 22:00 horas, de forma ininterrumpida. Rivas señala que habrá degustaciones y muestras en la mayoría de los puestos, para que el público pueda probar, por ejemplo, los quesos o los licores.

Finalmente, Rivas ha expresado su deseo de que el mercado sea del agrado de todos los visitantes. "Al final son muchos productos, hay degustaciones, hay muestras, hay muchísimas cosas" y permite a los turistas y locales "que por lo menos conozcan la marca España y conozcan la gastronomía española".