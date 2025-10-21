CCOO Toledo pide a la Junta y al Ayuntamiento solucionar el "deterioro" de la estación de autobuses de la ciudad

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Toledo ha reclamado este martes a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Toledo que alcancen de forma inmediata un acuerdo que ponga fin al deterioro de la estación de autobuses de la capital regional.

El sindicato considera "inaceptable" el estado actual de unas instalaciones utilizadas por más de tres millones de personas cada año, que califican como "símbolo del abandono institucional".

En los últimos días se ha conocido que ambas administraciones mantienen conversaciones para resolver la situación, que se arrastra desde hace años sin una solución definitiva.

Desde CCOO instan a que estas negociaciones "culminen cuanto antes" con la firma de un nuevo convenio de gestión y mantenimiento, acompañado de un plan integral de inversión y mejora.

Deficiencias

El sindicato denuncia que la estación presenta deficiencias graves en accesibilidad y mantenimiento. Las escaleras mecánicas permanecen inoperativas desde hace años, el ascensor tiene capacidad limitada y sufre averías frecuentes, lo que obliga a muchas personas viajeras—especialmente mayores o con movilidad reducida— a utilizar la rampa de salida de autobuses para acceder al andén, con el consiguiente riesgo para su seguridad.

A ello se suma un deterioro general de las instalaciones, con locales cerrados, problemas de climatización y deficiencias en la limpieza, que, según CCOO, "ponen de manifiesto la falta de compromiso con los servicios públicos".

"No podemos permitir que una infraestructura pública esencial para la movilidad en Castilla-La Mancha se convierta en símbolo de dejadez institucional. Es hora de pasar de las excusas a los hechos", ha afirmado el responsable sindical Clavero, en declaraciones difundidas por el sindicato.

Condiciones dignas

CCOO Toledo ha recordado que la Junta es la propietaria del recinto y el Ayuntamiento su responsable de mantenimiento, por lo que ambas administraciones "deben asumir su responsabilidad compartida" y garantizar que la estación "ofrezca unas condiciones dignas tanto para los usuarios como para los trabajadores de las empresas concesionarias".

El sindicato ha advertido que seguirá vigilante ante los avances en las negociaciones y no ha descartado movilizaciones si no se materializa un compromiso firme para revertir el abandono de la estación.