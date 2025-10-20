Leoinel renace en Sonseca gracias a un proyecto que le ha devuelto la autonomía: "El protagonista soy yo"

La vida de Leoinel Hernández, un hombre de 39 años que llegó a Sonseca desde Cuba en diciembre de 2024 junto a sus padres, es hoy un ejemplo de transformación personal y de innovación en el apoyo a personas con discapacidad intelectual.

A su llegada a España, Leoinel dependía de una silla de ruedas para moverse; hoy camina solo, monta a caballo y disfruta de una vida más activa y autónoma.

Este cambio radical es fruto del proyecto piloto 'Apoyos Autodirigidos', impulsado por Plena Inclusión en diez federaciones de España, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y con la colaboración de Fundación ONCE.

Inspirado en modelos innovadores de países del norte de Europa, como Escocia, el proyecto sitúa a la persona con discapacidad como protagonista de todas las decisiones de su vida, rompiendo con la rigidez de los servicios tradicionales de atención.

Conductor de su vida

"¿Quién es el protagonista? ¡Yo!", afirma Leoinel con una sonrisa en el vídeo producido. Su Plan Personal se construyó en torno a sus propios deseos: caminar nuevamente, ganar autonomía, explorar nuevos lugares, socializar y disfrutar del contacto con animales.

Con la guía de una gestora de apoyos, Noelia Aguirre, y la asistencia de Andrea Lozanos, Leoinel ha comenzado un programa que combina fisioterapia, natación terapéutica y equinoterapia, adaptado a sus necesidades y objetivos.

Vidas más autónomas

Gloria Martín, trabajadora social del Ayuntamiento de Sonseca, destaca la importancia de la iniciativa: "Esto sería imposible sin la ayuda de Plena inclusión. Se demostrará que estos pilotajes son necesarios, imprescindibles y fundamentales para lograr vidas más autónomas y menos dependientes".

Plena Inclusión Castilla-La Mancha, que agrupa a 60 asociaciones y representa a más de 8.500 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, coordina la iniciativa en la región.

Leoinel Hernández. Plena Inclusión

Leoinel Hernadez. Plena Inclusión

La federación cuenta con 2.700 profesionales, 1.000 voluntarios y 240 centros, y trabaja para mejorar la calidad de vida del colectivo, defender sus derechos y promover su plena inclusión en la sociedad.

Programa innovador

La historia de Leoinel no solo evidencia el éxito de un programa innovador, sino que también muestra cómo un enfoque centrado en la persona puede transformar vidas, devolver autonomía y generar bienestar en toda la familia y a la comunidad.

El proyecto 'Apoyos Autodirigidos' demuestra que cuando las personas deciden sobre su propio camino, las limitaciones se convierten en oportunidades de crecimiento y esperanza.