El alcalde de Noblejas vuelve a la carga contra Page con un sistema para denunciar casos "escandalosos" de lista de espera

El Ayuntamiento de Noblejas (Toledo) pondrá en marcha un sistema para que sus vecinos puedan aportar información sobre casos prolongados de listas de espera en la sanidad, para localizar situaciones "escandalosas". Una herramienta para plantear apoyo de cara a "enfilar posibles vías judiciales en defensa de sus derechos".

El sistema ha sido puesto en marcha por el alcalde socialista Agustín Jiménez, que en agosto se declaró en huelga de hambre para pedir al presidente regional, Emiliano García-Page, la construcción de un nuevo instituto en Noblejas. Una decisión que llega "tras lo ocurrido en Andalucía por los cribados de cáncer de mama, la constatación de los efectos que tiene la progresiva privatización de los servicios sanitarios y con ella su empobrecimiento progresivo por insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos".

"Las listas de espera son la manifestación evidente de cómo una administración pública, por incumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía, puede poner en riesgo la vida de la gente ocasionándoles incluso la muerte", ha expresado.

De esta forma, la iniciativa de Noblejas consistirá en un proceso de recogida voluntaria de información de los pacientes en lista de espera para su informatización y seguimiento, con el fin de conocer "la posible vulneración de sus derechos como pacientes afectados".

"Las listas de espera matan"

Según informa el Ayuntamiento, han tenido conocimiento de casos en los que las listas de espera "se diversifican en categorías dentro de las distintas especialidades para parecer menos escandalosos".

"Las listas de espera matan. El paso del tiempo sin ofrecer las soluciones a las patologías y cuadros clínicos de los pacientes no solo provoca sufrimiento físico también sufrimiento moral al sentirse los pacientes abandonados y angustiados por procesos que en ocasiones solo requieren atención a la persona enferma", han expresado desde el Consistorio.

Por ello, el Ayuntamiento pone a disposición de los pacientes afectados y de su familia "los argumentos documentales sobre los que poder llegar a sustentar reclamaciones judiciales en los casos en los que el anormal funcionamiento de la administración sanitaria atenta contra la calidad de vida o se ponga en peligro la misma".