Talavera de la Reina recrea la llegada de Carlos V en 1525: "Tenemos una historia que merece ser contada"

José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina, durante la recreación de la llegada de Carlos V.

Talavera de la Reina ha recreado este sábado la llegada del emperador Carlos V a la ciudad en 1525 con un desfile histórico en el que han tomado parte cerca de 200 personas.

Esta iniciativa, programada dentro de las actividades proyectadas por la red europea de Ciudades de la Ruta de Carlos V de la que forma parte la ciudad de la cerámica, ha sido destacada por el alcalde, José Julián Gregorio, por su contribución a "potenciar el turismo en la ciudad, al tiempo que permiten revivir y poner en valor nuestra historia y nuestro patrimonio".

Durante su intervención en la Plaza del Pan, el regidor ha destacado que son un instrumento para proyectar “la imagen de Talavera como una ciudad viva, con un gran patrimonio histórico y cultural que merece ser conocido y disfrutado por todos” que ha llenado las calles de "historia, colorido y participación ciudadana”.

Del mismo modo, el alcalde ha querido agradecer el trabajo y la implicación de la asociación Fray Hernando de Talavera y de los Peregrinos de Guadalupe, cuyo esfuerzo y dedicación han sido indispensables para que este evento salga adelante, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Ruta de Carlos V

Gregorio ha recalcado también la importancia de pertenecer a la red europea de Ciudades de la Ruta de Carlos V, una iniciativa que “nos conecta con otros municipios de gran valor histórico y nos permite seguir avanzando en la promoción turística y cultural de Talavera en el ámbito nacional e internacional”.

El alcalde ha concluido su intervención destacando que “Talavera tiene una historia que merece ser contada y celebrada, y actos como éste son una oportunidad para hacerlo con orgullo y con la participación de todos los talaveranos”.