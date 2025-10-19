El sueño de Navahermosa por ser la capital del Turismo Rural 2025: "Sería como ganar una estrella Michelin"

Entre los 10 municipios finalistas de toda España para convertirse en la Capital del Turismo Rural 2025 se encuentra Navahermosa. Esta bonita localidad de la comarca de los Montes de Toledo sueña con convertirse en el pueblo ganador de la novena edición del certamen promovido por la conocida página de alojamientos, Escapada Rural.

Cristina Muñoz, responsable de la Oficina de Turismo local, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, pone de manifiesto el impacto económico que supondría este galardón: "Sería como ganar una estrella Michelin".

Navahermosa ha evolucionado considerablemente en los últimos años en cuanto a su reclamo turístico. "Cuando era pequeña, aquí no había ninguna casa rural. Esta transformación ha sido en cuestión de 15 años", recuerda.

Casa Rural en Navahermosa. Clubrural.com

La ilusión se palpa entre los vecinos; conseguir este reconocimiento supondría atraer más viajeros y, sobre todo, "darnos a conocer". "Todavía no nos ubican en el mapa, algunos creen que estamos en la Sierra de Gredos o en Segovia", subraya Cristina.

Las votaciones siguen abiertas en la web oficial de Escapada Rural, donde puedes elegir tu destino favorito. Además, si participas, entras en el sorteo de tres escapadas de 200 euros. El pueblo ganador se anunciará el próximo 29 de octubre.

Hoz de Carboneros en Navahermosa. Viajesporcastillalamancha.es

Navahermosa tiene muchas razones por las que convertirse en la Capital nacional del Turismo Rural 2025, aunque para la responsable de la Oficina de Turismo local el reto está en transmitir ese orgullo de pertenencia a los vecinos.

"Queremos que los navahermoseños conozcan lo que tenemos y sean los mejores guías turísticos. Si no vendemos el pueblo nosotros, ¿quién lo va a hacer?", reivindica.

El entorno natural de los Montes de Toledo que rodea este municipio de 3.500 habitantes es todo un tesoro natural desconocido.

Ruta de senderismo en Navahermosa. Viajesporcastillalamancha.es

Sus rutas de senderismo como la del Pico de la Sombrerera o la emblemática Hoz de Carboneros que atraviesan frondosos bosques de tomillo, extensos olivares, arroyos, cascadas y gargantas te dejarán sin palabras.

Las joyas de la corona son la bonita ermita de Nuestra Señora del Milagro, lugar donde los navahermoseños celebran - La Milagra - su famosa romería el tercer domingo del mes de mayo, y por supuesto el majestuoso Castillo de Dos Hermanas, que preside los valles de la zona.

Castillo de Dos Hermanas de Navahermosa. Diputación de Toledo

La oferta de actividades en Navahermosa no se queda ahí. Organizan talleres, rutas en 4x4, visitas a los artesanos y comercios del pueblo, como la cooperativa San Miguel, donde se elabora el aceite 'La Galinda', que en julio de este año cosechó el tercer premio nacional en la categoría 'Frutado Verde Dulce' en la Feria Nacional del Campo.

Por todo ello, este pueblo de Toledo ya ha conseguido ser finalista de este prestigioso concurso, dirigido a pueblos de menos de 10.000 habitantes, considerado por muchos el mayor escaparate nacional del turismo rural.

Para celebrarlo, desde la Oficina de Turismo han lanzado un sorteo doble en su perfil de Instagram: Una estancia en dos de sus casas rurales y una visita guiada por la cooperativa San Miguel que incluye cata y lote de uno de los mejores aceites del país.

Después de todo el esfuerzo, Navahermosa está a solo un paso de conseguirlo y está en vuestra mano. La localidad toledana se podría unir a la lista de ganadores donde figura Campo Lameiro (Pontevedra), Cazorla (Jaén) o Potes (Cantabria).