Fallece Manolo Partearroyo, querido vecino del Casco y vinculado al ocio nocturno de Toledo desde la 'movida'

Toledo lamenta la pérdida de Manolo Partearroyo, una figura influyente y querida en la ciudad, que ha fallecido con 67 años. Manolo era reconocido por ser una pieza clave de la escena nocturna toledana y cofundador del emblemático bar Manhattan, situado en El Miradero.

Partearroyo, vinculado al barrio de La Bellota y muy ligado al Casco Histórico toledano, simbolizó la efervescencia de los años ochenta en la capital regional. Su local fue uno de los puntos de encuentro de la 'movida', donde generaciones enteras compartieron el ambiente de la época.

Hombre de gran popularidad, Manolo era conocido por su talante afable y por ser una figura habitual que recorría los distintos locales de la zona. La extensa familia Partearroyo goza de un amplio reconocimiento en Toledo.

Su funeral se ha celebrado la tarde de este domingo en el tanario de Toledo.

