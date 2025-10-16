Velázquez destaca la salud financiera del Ayuntamiento: "El remanente de tesorería para 2026 será muy positivo"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha señalado este jueves un panorama financiero optimista para la ciudad, asegurando en una entrevista en Onda Cero que el remanente de tesorería del próximo año “será muy positivo” gracias a una recaudación al alza que ha permitirá "mantener congelados" los impuestos municipales en 2026.

Velázquez ha explicado que el buen estado de las cuentas es fruto de la estrategia fiscal del Gobierno local. “La realidad es que estamos recaudando más gracias a la puesta en marcha el año pasado del Plan de Modernización Fiscal”, ha asegurado el regidor en el programa ‘Más de Uno Toledo’.

Esta mejora en la recaudación, según el alcalde, permite al Ejecutivo municipal confirmar que mantendrá “congelados los impuestos” y que no habrá “novedades en las ordenanzas fiscales”.

“Tenemos que trabajar en hacer lo posible para que el dinero de los contribuyentes esté en su bolsillo y no en el de la Administración Pública”, ha sentenciado el alcalde.

Durante la entrevista, Velázquez también ha abordado la exclusión de Toledo del reparto de fondos europeos EDIL del Ministerio de Hacienda, un tema que, a su juicio, sigue siendo una “resolución completamente injusta”.

“Cuanto más estudiamos la resolución, y más hablamos con la consultora y con otros ayuntamientos, más convencidos estamos de que es una resolución completamente injusta y que hace daño a la ciudad de Toledo”, ha recalcado.

Velázquez ha recordado que la capital castellano-manchega es la única ciudad de más de 75.000 habitantes en la región que se ha quedado fuera, y ha vuelto a aludir a una posible “mano negra” de la exalcaldesa Milagros Tolón. "Llueve sobre mojado”, ha censurado, mencionando el retraso en la licitación de la obra del tercer carril, o el desarrollo de otras actuaciones del Gobierno central "que nadie ha pedido".

“Esto nos hace reafirmarnos en que hay que seguir trabajando y dejándonos la piel por los toledanos y seguiremos defendiendo por cielo, tierra y mar que los fondos europeos lleguen a la ciudad”.

El PSOE

El Grupo Municipal Socialista ha registrado, este jueves, una solicitud formal para celebrar una reunión de urgencia ante el "temor de que el alcalde y su equipo de gobierno no presenten ninguna alegación y quieran seguir anclados en el victimismo y echando la culpa a otros, cuando en realidad no están haciendo su trabajo, una vez más", ha indicado el PSOE local en nota de prensa. "¿Va a hacer alegaciones a los Fondos Europeos o no las va a hacer?", se preguntan los socialistas.