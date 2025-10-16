Entradas ya a la venta para ver el partido CD Toledo-Sevilla FC de la Copa del Rey: precios y dónde comprarlas

El CD Toledo ya ha puesto en marcha la venta de entradas para el histórico partido de la primera ronda de la Copa del Rey que le enfrentará al Sevilla FC. Los futbolistas de Matías Almeyda viajarán hasta Toledo para disputar este emotivo encuentro en el estadio Salto del Caballo el próximo martes 28 de octubre a las 21:00 horas de la noche.

El equipo de la capital regional no recibía a un equipo de LaLiga desde la temporada 2016/2017 cuando se midió al Villarreal CF también en la Copa.

El proceso de venta se ha organizado en dos fases para premiar la fidelidad de los socios. Los abonados ya pueden adquirir su entrada de forma exclusiva a través de la plataforma online 'Compralaentrada'. El resto de aficionados tendrán que esperar hasta el próximo lunes a las 16:30 horas. Dada la expectación, se recomienda asegurar la compra con antelación para no perderse esta cita deportiva.

El CD Toledo vs Sevilla FC que paralizará la ciudad.



Los precios de las entradas varían según la localidad y si se es abonado. Para los socios del club, el coste es de 20 euros en Tribuna y 15 euros en Fondo o Grada. Para el público general, que podrá comprar sus localidades a partir del lunes, los precios serán de 40 euros en Tribuna y 35 euros en el resto de zonas del campo.

La visita del equipo hispalense revive la ilusión por una noche mágica de Copa en Toledo casi 30 años después del último enfrentamiento entre ambos equipos. En la temporada 1998/1999, el equipo verdiblanco se alzó con una victoria por 2-0 frente a los andaluces.

El presidente del club, Joaquín Sánchez Garrido, calificó este encuentro como "un premio para el equipo y para la afición", recordando con optimismo la histórica eliminación del Real Madrid a manos del CD Toledo en el año 2000.

Eliminados de la Copa Federación

Los verdes llegan a esta cita copera tras caer eliminados este miércoles en las semifinales de la Copa Federación ante el Orihuela CF por 2-4. A pesar de adelantarse en el marcador y forzar la prórroga, dos errores defensivos dejaron al CD Toledo a un solo paso de la final.