Ainhoa Arteta y Montserrat Martí Caballé actuarán en el Concierto de Navidad solidario de la Catedral de Toledo

El tradicional Concierto de Navidad solidario del Cabildo de la Catedral Primada de Toledo y La Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario tendrá lugar el próximo 17 de diciembre a las 19.30 horas de la tarde. Una cita que contará con artistas de la talla de Ainhoa Arteta, Montserrat Caballé, Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo.

El concierto se celebrará bajo el nombre 'Reina y Madre de Toledo' para conmemorar el centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad.

Los beneficios irán destinados a Cáritas Diocesana de Toledo, que destinará los fondos a la compra de alimentos y productos de primera necesidad que se distribuyen a través del Centro 'Virgen del Sagrario' a las familias más necesitadas de toda la archidiócesis.

Entradas

Las entradas podrán adquirirse a partir del próximo 20 de octubre en la Tienda de la Catedral y en la Librería Pastoral Diocesana. Asimismo, se pueden reservar a través del correo virgendelsagrariotoledo@gmail.com.

El donativo es de 25 euros y también se puede colaborar con un donativo a través de la cuenta ES85 2103 7006 9600 3004 5888, con el asunto 'FILA CERO CONCIERTO CÁRITAS' o a través de Bizum 12779.

Por último, desde la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario han agradecido a la Junta, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Toledo y Fundación la Caixa su colaboración y patrocinio.