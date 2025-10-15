Yuncos (Toledo) será un municipio pionero en alumbrado público con la incorporación de tecnología híbrida solar-red

Yuncos (Toledo) ha dado un paso decisivo hacia la modernización y la eficiencia energética al formalizar el contrato con la empresa Proveedores de Servicios Energéticos (PSE) para iniciar en breve la instalación de un sistema de alumbrado público pionero en España, basado en tecnología híbrida solar-red, luminarias LED de última generación y telegestión inteligente.

Con este proyecto, Yuncos se convierte en uno de los primeros municipios en disponer de un modelo de alumbrado que combina energía solar y red eléctrica, garantizando así un servicio eficiente, sostenible y continuo, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La instalación comenzará de forma inminente y se desarrollará en varias fases, priorizando las zonas con líneas soterradas más antiguas y en peor estado, con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos de estas áreas.

Entre las ventajas del nuevo sistema destacan el ahorro energético y económico, la reducción del impacto ambiental, una iluminación más segura y eficiente, la gestión inteligente a distancia de cada luminaria y la garantía de servicio incluso en días de baja radiación solar.

Sistemas híbridos

"Con la firma de este contrato y el inminente inicio de las obras, ponemos en marcha un proyecto transformador que convertirá a Yuncos en municipio pionero en el uso de sistemas híbridos para el alumbrado público. Comenzaremos por las urbanizaciones que más lo necesitan, donde la red actual es más deficitaria, y poco a poco extenderemos el modelo a todo el municipio", ha señalado Gregorio Rodríguez, alcalde de Yuncos.

Y ha añadido: "Es una apuesta por la innovación y la sostenibilidad que repercutirá directamente en el bienestar de nuestros vecinos y en la mejora de los servicios municipales".

Concurso Centro Cultural

Por otra parte, el Ayuntamiento ha anunciado también este mismo miércoles la inminente publicación de un concurso de ideas destinado a la redacción del proyecto del futuro Centro Cultural y de las Artes Escénicas, una infraestructura que supondrá una inversión aproximada de cuatro millones de euros y que está llamada a convertirse en un referente para la vida social y artística del municipio.

El complejo contará con un auditorio con capacidad mínima para 600 personas, una sala de conferencias, un espacio expositivo y la nueva biblioteca municipal. El objetivo es dar respuesta a las crecientes necesidades culturales de la localidad, cuya actual Casa de la Cultura, inaugurada en 1988, ha quedado pequeña ante el dinamismo de asociaciones y colectivos.

Boceto Centro Cultural Yuncos. Ayuntamiento de Yuncos

El alcalde ha subrayado que "este centro no es solo un edificio, sino una apuesta de futuro. Será un lugar de encuentro para la creación, la educación, el aprendizaje y el disfrute de las artes, abierto a todos los vecinos y con vocación de convertirse en referente regional".

Convocatoria

El Consistorio quiere además que el nuevo centro sea un hito arquitectónico de vanguardia, sostenible y energéticamente eficiente, capaz de integrarse de forma armónica en el entorno urbano de Yuncos.

La convocatoria del concurso de ideas se hará pública en las próximas semanas y estará dirigida a profesionales de la arquitectura y el urbanismo, que podrán presentar propuestas que combinen innovación, sostenibilidad y funcionalidad.