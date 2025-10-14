Talavera aprueba la primera fase del Plan de Mejora Fiscal: "Supone un alivio enorme para familias y empresas"

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este martes, en un Pleno extraordinario, la modificación inicial de las ordenanzas fiscales y de los tributos municipales para el ejercicio 2026, dentro del denominado Plan de Mejora Fiscal.

La medida, que ha salido adelante por mayoría con los votos favorables de los ediles del PP y de Vox, supone el primer paso del proyecto impulsado por el equipo de Gobierno liderado por el alcalde José Julián Gregorio.

El concejal de Hacienda, Jesús García-Barroso, ha asegurado que el Pleno "ha dado hoy un salto de gigante en la materia fiscal", ya que se ha aprobado el primer paso del Plan de Mejora Fiscal para los talaveranos, "que va a suponer un alivio enorme para las cuentas de todas las familias, de los empresarios e industriales de esta ciudad".

Bonificaciones y exenciones

García-Barroso ha explicado que el plan contempla "más de 50 medidas que van a aumentar las bonificaciones y el número de exenciones además de que se modifican las propias tasas e impuestos", con el objetivo de "rebajar la presión y la carga fiscal en nuestros ciudadanos, facilitarles su vida diaria y no subir los impuestos, ni trasladarles los costes de los servicios públicos".

El edil ha subrayado que el actual equipo de Gobierno llevará a cabo un plan trienal que "es un compromiso con la ciudadanía" y que con esta aprobación "damos el primer paso para que Talavera pueda decir claramente que baja los impuestos, porque trabajamos a favor de sus ciudadanos".

Modificaciones

Entre las modificaciones aprobadas figuran los impuestos de Bienes Inmuebles (IBI), Actividades Económicas (IAE) y Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), con un incremento de las bonificaciones en los dos primeros y una reducción del coeficiente de aplicación en el tercero.

También se incluyen cambios en diversas tasas municipales. En la recogida de basura se incorpora una exención para los inmuebles en situación de ocupación ilegal, y en el aprovechamiento especial de instalaciones deportivas se añaden nuevas bonificaciones, además de redondear a la baja algunas tarifas.

Otras modificaciones afectan a la ayuda a domicilio —con un incremento de la bonificación por familia numerosa—, a la expedición de documentos administrativos, a la tasa por instalación de puestos o atracciones en la vía pública, que añade la Plaza de la Reina como nuevo espacio, y a la ocupación de terrazas, donde se reducen las tarifas aplicables.

En la tasa de estacionamiento (O.R.A.) se introducen ajustes en la gestión de los residentes y en los horarios de verano, concretamente en los meses de julio y agosto.