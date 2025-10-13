Talavera de la Reina hará más de 50 modificaciones para "aliviar el bolsillo" de sus ciudadanos Ayuntamiento de Talavera de la Reina

El equipo de Gobierno de Talavera de la Reina ha anunciado que reducirá los impuestos municipales y ampliará las bonificaciones y exenciones fiscales con el objetivo de aliviar la carga impositiva de las familias de la ciudad.

La medida se enmarca dentro del Plan de Reducción y Mejora de la Carga Fiscal, un programa trienal diseñado para optimizar la gestión de los tributos locales sin comprometer la prestación de los servicios públicos.

El concejal de Hacienda, Jesús García-Barroso, ha explicado en rueda de prensa que mañana se celebrará un Pleno extraordinario para la aprobación provincial de la modificación de las ordenanzas fiscales y de los precios públicos para el ejercicio 2026.

Entre los cambios previstos se incluyen modificaciones en tres impuestos y nueve tasas municipales, así como más de 50 ajustes adicionales, que abarcan desde nuevas bonificaciones y supuestos de exención hasta aclaraciones sobre aspectos que hasta ahora no estaban suficientemente definidos en la normativa vigente.

Además, se ampliarán los beneficios fiscales a colectivos que hasta la fecha no contaban con estas ventajas.

Sobrecostes

García-Barroso ha recordado la tendencia alcista de los precios de los servicios municipales y ha asegurado que el equipo de Gobierno asumirá los sobrecostes sin trasladarlos a los ciudadanos, a pesar de que algunos contratos de mantenimiento y servicios han experimentado incrementos significativos en comparación con ejercicios anteriores.

Entre ellos ha mencionado los contratos de los jardines de la zona oeste de la ciudad, los jardines de la zona de las piscinas, la Basílica del Prado y entorno, así como el de la Casa de Acogida, que se ha incrementado un 30 por ciento.

Esfuerzo

El concejal ha subrayado que gracias a una gestión eficiente y al esfuerzo administrativo del Ayuntamiento, los ciudadanos no asumirán los 1,4 o 1,5 millones de euros adicionales que serían necesarios para mantener estos servicios.

"Nosotros, con buena gestión, lo estamos asumiendo porque no queremos gravar a los ciudadanos", ha afirmado García-Barroso, quien ha destacado que estas medidas forman parte del esfuerzo continuo del equipo de Gobierno para proteger el bolsillo de las familias talaveranas.