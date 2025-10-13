Talavera de la Reina da luz verde al proyecto de recuperación de un nuevo tramo de su muralla

Talavera de la Reina ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la recuperación de la muralla y sus recorridos, reconexión de los tramos El Salvador y El Charcón y adecuación de su entorno. Una actuación que se llevará a cabo con las ayudas para actuaciones de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español-Programa 2% Cultural.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno talaverano, Jesús García-Barroso, que ha detallado que ahora se está instruyendo el expediente de expropiación de un inmueble que será objeto de ocupación para la realización de estas obras, para poder obtener la propiedad inmueble y poder concluir y hacer el proyecto técnico correspondiente.

"El proyecto ha sido redactado por Fernando Cobos Estudios y supone un paso más en la recuperación de la muralla", ha afirmado.

Más asuntos

Por otro lado, García-Barroso ha señalado que también se ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro, en régimen de alquiler, instalación, mantenimiento y desmontaje de alumbrado extraordinario para la Navidad 2025 y Reyes 2026, a la empresa Tecmodeco S.L, 132.495 euros.

Además, se han aprobado las bases reguladoras y convocatoria del XIX Certamen de cartas a los Reyes Magos.

También ha dado luz verde a la certificación final de obra del contrato mixto de servicios de redacción del proyecto, dirección de la obra, coordinación de seguridad y salud y obra de construcción de un parque de cuerdas, tirolinas y mirador.

Por último, se ha aceptado el proyecto de acondicionamiento a criterios urbanos de movilidad y humanización de la travesía de la N-502a.