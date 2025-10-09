Soliss Seguros renueva su apoyo a la San Silvestre Toledana, que este año 2025 alcanzará su 43ª edición

Soliss Seguros ha renovado su patrocinio de la 43ª San Silvestre Toledana, tradicional carrera popular que cada 31 de diciembre recorre las calles de Toledo y que se ha consolidado como una de las citas deportivas más emblemáticas de Castilla-La Mancha.

El acto de renovación se ha celebrado en la sede central de Soliss con la presencia de los organizadores de la prueba y del director comercial de la aseguradora, José Javier del Cerro, quien ha subrayado la estrecha vinculación de la compañía con este evento deportivo tan querido por los toledanos.

"La San Silvestre Toledana forma parte de la historia y de la identidad de nuestra ciudad. En Soliss nos sentimos orgullosos de seguir apoyando una prueba que une a miles de personas de todas las edades, que despiden el año con energía, alegría y espíritu deportivo. Patrocinarla es una forma de reafirmar nuestro compromiso con Toledo y con Castilla-La Mancha", ha destacado José Javier del Cerro.

Agradecimiento

Por su parte, los representantes de la organización han agradecido el apoyo renovado de la aseguradora, señalando que "Soliss siempre está a nuestro lado, haciendo posible que esta carrera siga creciendo año tras año y manteniendo su esencia de encuentro deportivo y social".

La 43ª San Silvestre Toledana reunirá el próximo 31 de diciembre a más de 4.000 corredores, que recorrerán un exigente pero espectacular trazado por las calles más emblemáticas de la capital regional.

La prueba discurrirá entre el Casco Histórico y las principales avenidas de la ciudad, ofreciendo un ambiente único en el que se mezclan la emoción del deporte, la belleza del entorno y la calidez del público.

Considerada una de las San Silvestres más especiales de España, esta cita no solo marca el cierre deportivo del año, sino también un punto de encuentro para familias, amigos y aficionados al running que celebran juntos el final de año de una forma saludable, festiva y solidaria.