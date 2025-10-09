Fedeto, sobre la exclusión de Toledo de los fondos europeos: "Algo ha pasado para que nos echen del reparto"

La exclusión de Toledo de la última convocatoria de fondos europeos es el tema de la semana. La decisión ha generado un profundo malestar en el equipo de gobierno local y también desconcierto en diferentes sectores de la ciudad.

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha expresado públicamente su incomprensión y ha exigido respuestas claras sobre los criterios que han motivado esta resolución.

Preguntado por este asunto en la inauguración de la feria del libro, Madruga ha señalado que "no se puede entender" el rechazo del proyecto de Toledo, ya que "la mayor parte de las capitales de Castilla-La Mancha, y la mayor parte de ciudades que han ido a este tipo de programa de fondos europeos lo hayan conseguido".

Esta situación lleva al representante de la Patronal a preguntarse si en Toledo "algo ha pasado para que nos echen o nos excluyan de ese tema".

Madruga ha sido enfatizado al solicitar "motivos objetivos técnicos" que justifiquen el rechazo. "A mí los políticos me dan exactamente igual", ha asegurado, subrayando que su única preocupación es obtener una explicación rigurosa "por el bien de las empresas" y los proyectos de la ciudad.