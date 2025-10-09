El Ayuntamiento de Illescas da luz verde al convenio con la Junta para construir un nuevo instituto

El Ayuntamiento de Illescas (Toledo) ha dado luz verde por unanimidad en un pleno extraordinario al convenio de colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la construcción de un nuevo centro de Educación Secundaria en la localidad.

Un espacio que estará ubicado en la calle Alfonsina Storni del barrio del Señorío y para el que el Consistorio colaborará con más de 9,1 millones de euros. Además, con la aprobación del convenio, el Ayuntamiento adelantará una financiación total que después será reembolsada por la Junta.

La construcción se completará en tres fases. La primera arrancará en los próximos meses e implicará llevar a cabo la ejecución de una parte del edificio principal, con diez aulas polivalentes de Secundaria, aulas para especialidades, laboratorios, aseos, espacios para la administración, servicios comunes y espacios exteriores, así como el cerramiento de la parcela en la calle Alfonsina Storni.

La segunda fase comprende la construcción de seis unidades más de Secundaria para completar el edificio principal, además del gimnasio, el porche que conecta ambos edificios y el aparcamiento.

Por último, la tercera fase consistirá en la construcción de seis aulas de Bachillerato, más aulas de especialidades, laboratorios, aseos, espacios para la administración y servicios comunes.

El Ayuntamiento de Illescas prevé que la primera fase de la obra esté concluida para el inicio del curso 2026/2027 y la segunda fase para el curso 2027/2028.