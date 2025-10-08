La Junta se abre a cambiar de ubicación los laboratorios del Hospital de Toledo si la Inspección lo pide

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que si desde la Inspección de Trabajo se les plantea cambiar de ubicación el laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital de Toledo lo llevarán a cabo.

Así lo ha reconocido al ser preguntada por las informaciones de que tras un año se siguen registrando constantes partes de incidencia por intoxicación entre los profesionales que trabajan en dicho espacio.

Asimismo, ha considerado "un poco injusto" que desde los sindicatos se diga que "no se les hace caso" a raíz de sus protestas por las condiciones del laboratorio.

"Empatizo con el nerviosismo de los trabajadores, pero el hospital cumple con todas las exigencias que está marcando la Inspección. Llevamos cerca de un año haciendo mediciones y respondiendo a toda la información que nos solicitan", ha explicado.

Plan de mediciones

La consejera ha insistido en que el servicio de prevención de riesgos laborales "continúa con el plan de mediciones y con la vigilancia de la salud de los profesionales". Y se acumulan más de 850 horas de mediciones con tres empresas encargadas de realizarlas.

"Todos los resultados arrojan que están dentro de los valores límites ambientales y todos ellos han concluido que el funcionamiento de las instalaciones de climatización y ventilación es correcto", ha indicado.

Por último, ha explicado que seguirán "encima de ello, viendo opciones". "Pero partir de la base de que no se escucha me parece injusto. Desde la gerencia del hospital están muy preocupados también y tomando medidas para asegurarse de que no hay nada grave que afecte a los profesionales", ha concluido.