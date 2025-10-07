Acepta cinco años de cárcel por intentar matar a su expareja delante de dos hijas menores en un pueblo de Toledo

El acusado a su llegada a la Audiencia Provincial de Toledo. Europa Press

A.V.Z., el hombre acusado de intentar asesinar a su expareja en Miguel Esteban (Toledo) en diciembre de 2024, en presencia de sus dos hijas menores, ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de cinco años y un día de prisión.

El acuerdo de conformidad, alcanzado entre la defensa, la acusación particular de la víctima y el Ministerio Público, ha evitado la celebración de la vista oral que estaba prevista para este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo, según informa Europa Press.

El suceso, calificado como un delito de homicidio en grado de tentativa, ocurrió en diciembre de 2024. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el ataque se produjo durante una discusión con su expareja, identificada como B., porque A.V.Z. quería "imponer su criterio en cuanto al régimen de visitas" de sus hijas menores, "manifestando así su control y dominación".

El fiscal afirma que el acusado, con la intención de matarla o aceptando dicha posibilidad, le lanzó a B. varias puñaladas con un cuchillo de cocina dirigidas al abdomen. La mujer logró esquivar los ataques.

Los hechos se desarrollaron en presencia de las dos hijas menores de la pareja, de 11 y 6 años, indica la Fiscalía.

El escrito señala que al intentar frenar la agresión se inició un forcejeo durante el cual A.V.Z. consiguió clavar el cuchillo a su expareja en el muslo izquierdo.

Como resultado de la agresión, la víctima sufrió heridas en el muslo izquierdo y en la zona frontal derecha, por las que necesitó asistencia médica, incluyendo sutura y tratamiento antibiótico, refleja el documento.

Solicitud de diez años de prisión

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para el hombre una pena de diez años de prisión, además de la privación de la patria potestad respecto de sus hijas y la inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Esta pena ha quedado reducida a los cinco años y un día de cárcel tras el acuerdo suscrito.

El pacto incluye una cláusula adicional: la expulsión del procesado a su país una vez cumplida la mitad de la condena. A.V.Z. fue detenido al día siguiente de los hechos y se encuentra en prisión preventiva desde el 30 de diciembre de 2024.