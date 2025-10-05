La Virgen del Rosario recorre Toledo en una procesión marcada por el blanco de sus damas

Procesión de La Virgen del Rosario en Toledo. DIVI SAN JOSÉ

Toledo ha renovado este domingo su devoción a la Virgen del Rosario con una solemne procesión que ha recorrido las calles del Casco Histórico.

La cita religiosa ha estado marcada por la nueva indumentaria de color blanco de las damas que acompañan a la imagen.

El repique de campanas anunciaba la inminente salida de la Virgen de la Catedral Primada. El paso, exquisitamente adornado con flores para la ocasión, ha avanzado lentamente por el tradicional recorrido arropado por los miembros de la cofradía, así como devotos y curiosos.

La procesión de este domingo es uno de los actos centrales en honor a la Virgen del Rosario, cuya festividad se celebra el próximo 7 de octubre.