El Ayuntamiento de Toledo pide por escrito al Gobierno "explicaciones" sobre el reparto de los fondos EDIL

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en la Carrera Solidaria contra la ELA de este domingo. Javier Longobardo

El Ayuntamiento de Toledo ha solicitado por escrito al Gobierno de España "transparencia y explicaciones" sobre los criterios de valoración y las puntuaciones que se han empleado para dejar a la ciudad fuera del reparto de los fondos europeos EDIL.

Así lo ha puesto de manifiesto este domingo el alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez, durante la celebración de la Carrera Solidaria contra la ELA organizada por la Fundación Eurocaja Rural.

Velázquez ha tachado de "atropello" y de "reparto completamente arbitrario" el hecho de que Toledo sea la única de las seis grandes ciudades de Castilla-La Mancha que no recibirá ni un solo euro de los 142 millones asignados a la región.

Acompañado por la vicesecretaria nacional del PP, Carmen Fúnez y la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha vuelto a señalar directamente a la delegada del Gobierno y exalcaldesa, Milagros Tolón, como la "mano negra" responsable de esta decisión.

"Cada vez que una decisión depende del Gobierno de España, las noticias para Toledo son malas", ha lamentado Velázquez. En este sentido, ha citado ejemplos como el bloqueo del tercer carril o el cuartel de la Guardia Civil.

Tal y como informó este periódico, la sorpresa del equipo de gobierno fue mayúscula porque la consultora que preparó la propuesta gestionó otras 15 solicitudes en toda España, siendo la de Toledo la única rechazada "sin ninguna justificación técnica", ha recordado el regidor.

Dentro de esta propuesta para captar esos fondos EDIL estaban incluidas actuaciones como la recuperación del Circo Romano, la construcción de un pabellón multiusos o la rehabilitación del recinto ferial de La Peraleda.

Por último, Velázquez ha hecho un llamamiento al sentido común para que "se corrija este atropello porque Toledo no merece ser castigada".