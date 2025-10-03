Velázquez ve la "mano negra de Tolón" detrás de la no concesión de fondos EDIL a Toledo: "Es descarado y grosero"

Terremoto político en Toledo ante la exclusión de la ciudad en la concesión de los fondos europeos EDIL. El alcalde, Carlos Velázquez, ha señalado la "mano negra" de la exalcaldesa socialista y actual delegada del Gobierno, Milagros Tolón, tras una maniobra que ha considerado "descarada y grosera" y sobre la que presentarán alegaciones.

En una convocatoria urgente a los medios de comunicación tras el pleno extraordinario celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Toledo, ha lamentado que estemos ante una "decisión política y completamente arbitraria" y ha avanzado que recurrirán la resolución dentro de los diez días que marca la normativa.

Velázquez ha explicado su sorpresa ante esta decisión teniendo en cuenta que la empresa consultora elegida para elaborar los informes necesarios es la misma con la que el Gobierno de Tolón logró los fondos Next Generation.

"En toda España ha presentado 16 y proyectos de los que han sido concedido 15. Solo se ha quedado fuera el de Toledo", ha lamentado.

Una circunstancia que le lleva a pensar en esa interferencia negativa de la delegada del Gobierno: "Es descarado y grosero lo que se ha hecho con Toledo".

Antecedentes

El alcalde toledano ha apuntado que esta no es la primera vez que Tolón "actúa contra el interés general de la ciudad y los toledanos". En este sentido, ha asegurado que también existen "motivos para estar preocupados por la situación del AVE", dado que "el ministro Óscar Puente dijo que en mayo habría una solución, después que en mayo y más tarde que en septiembre, pero estamos en octubre y no sabemos absolutamente nada".

Ante lo que considera como otra maniobra "para perjudicar a Toledo", Velázquez se ha preguntado, "¿qué será lo siguiente?".

Frente a esto, ha advertido que desde el equipo de Gobierno "no nos vamos a arrugar" porque "cada piedra que nos pone en el camino hace que este Gobierno sea más sólido, esté más unido y trabaje con más ilusión".

La primera decisión que ha tomado esa presentación de alegaciones sobre la que ha reconocido que "siendo realistas es muy difícil tener esperanzas" de que la decisión "pueda cambiar".

No obstante, ha avanzado que "vamos a trabajar en otras vías directas con la que poder hacer realidad estos proyectos aunque sean más complejas".

"Los EDIL son fondos europeos que asigna el Gobierno de España. El problema es que aquí se han distribuido como si fuéramos Venezuela", ha terminado lamentando.

Reparto regional

En total, Castilla-La Mancha ha recibido 142 millones distribuidos en 16 proyectos presentados por diferentes ciudades y municipios.

De las siete más pobladas de Castilla-La Mancha, Toledo es la única que se ha quedado fuera del reparto. Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Talavera de la Reina recibirán 12,1 millones de euros cada una, mientras que Cuenca y Puertollano serán acreedoras de 9,1.

La lista la completan Almansa, Tomelloso, Villarrobledo, Illescas, Seseña, Azuqueca de Henares, Manzanares, Cabanillas del Campo, La Roda y Ocaña.