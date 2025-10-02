Talavera de la Reina inaugura el espacio 'Gaviota Viajera' para autocaravanas: aspira a ser "un referente"

Talavera de la Reina (Toledo) cuenta desde este jueves con un nuevo área de servicio de autocaravanas, con capacidad para 18 vehículos en un espacio de 1.800 metros cuadrados, que el Ayuntamiento espera que se convierta en "un referente" dentro de la Red nacional.

La inauguración ha estado presidida por el alcalde, José Julián Gregorio, acompañado por los creadores de contenido Carlos Miró y Charo Conde, conocidos como Gaviota Viajera en redes sociales, con más de 270.000 seguidores.

Su marca da nombre al nuevo espacio, y ambos han subrayado que Talavera dispone ahora de "una de las mejores áreas de España", destacando la importancia del turismo de caravanas para atraer visitantes europeos.

Inauguración área de caravanas en Talavera de la Reina Ayuntamiento Talavera de la Reina

El área, situada junto al centro comercial Los Alfares, está equipada con zona de descarga de aguas grises y negras, abastecimiento de agua potable, césped artificial, cinco mesas de pícnic y un diseño adaptado a criterios de sostenibilidad.

Financiación

La inversión, de 103.000 euros, se ha financiado con fondos Next Generation a través del Plan de Sostenibilidad Turística. "Hemos trabajado para hacer de este recurso un referente nacional", ha señalado el concejal de Medio Ambiente, David Moreno.

Durante el acto se ha descubierto además una plaza de cerámica talaverana, patrimonio inmaterial de la humanidad, con el nombre del área.

Bandera

Tras la inauguración, el alcalde se ha referido también a otro de los proyectos municipales: la instalación de la bandera de España en la Ronda del Cañillo. Según ha explicado, "con una buena gestión" se ha logrado reducir a la mitad el presupuesto inicial, además de incorporar un zócalo de cerámica financiado por la Diputación de Toledo.

Gregorio ha insistido en que el proyecto va más allá de la colocación de la enseña nacional, al integrarse dentro de un plan de humanización y embellecimiento urbano.

"Talavera no puede ser menos que Toledo o Madrid. Queremos que la bandera, embellecida con cerámica, refuerce nuestra identidad y se convierta en motivo de orgullo para la ciudad", ha señalado.

El regidor de la ciudad también ha defendido que esta actuación forma parte de un paquete más amplio de mejoras, como el nuevo contrato de limpieza viaria, y ha recalcado que el objetivo de su equipo de Gobierno es "convertir a Talavera en una ciudad de primera, moderna y a la altura de su potencial".