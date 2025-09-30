Velázquez avanza que el nuevo cuartel de la Policía Local de Toledo "será una realidad" en 2026

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha avanzado que el nuevo cuartel de la Policía Local de la calle Dinamarca "será una realidad en 2026" cumpliendo así con la promesa del equipo de Gobierno de ofrecer a los agentes "unas instalaciones dignas".

Velázquez ha hecho este anuncio durante la celebración del acto institucional de la Policía Local que por primera vez se celebraba en la capital con motivo de la Celebración de la festividad de San Miguel Arcángel, patrón de la Policía Local y que ha servido para imponer las medallas al mérito policial y el reconocimiento a la labor de servicio público, de compromiso y de entrega de los agentes.

En este sentido, ha explicado que la próxima semana se presentará el proyecto que ha redactado la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda en colaboración con los agentes, “para devolver la dignidad a los espacios de la Policía Local, algo que se tenía que haber hecho hace muchos años, y que será una realidad en 2026”.

El alcalde ha situado esta "demanda histórica" dentro de los trabajos que el Gobierno local está llevando a cabo para mejorar las dotaciones y medios materiales de la Policía Local para lograr un servicio más efectivo.

Velázquez, que ha estado acompañado de la vicealcaldesa, Inés Cañizares; de varios concejales y también del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha reivindicado durante su intervención el "trabajo esencial" que realiza la Policía Local “todos los días del año, todas las horas y todos los minutos, en la ciudad", por lo que ha valorado que este reconocimiento a esa labor como "completamente justo".

Mensaje a la Guardia Civil

Por último, ha tendido la mano a la Guardia Civil, para que cuando el proyecto del nuevo cuartel esté sobre la mesa, el Consistorio tramite y agilice "al máximo esas licencias", ya que se ha mostrado consciente de que "hace falta otro cuartel en la ciudad”.

Por su parte, la vicealcaldesa de Toledo y concejal de Protección Ciudadana, Inés Cañizares, ha subrayado que estas distinciones suponen un homenaje justo a quienes consagran su vida al servicio público “constituyendo un ejemplo de entrega, vocación y ejemplaridad para toda la sociedad”.

Desde el PSOE, su portavoz municipal, Noelia de la Cruz, ha expresado su agradecimiento a la Policía Local de Toledo por su labor, compromiso y lealtad con la ciudad y ha ensalzado que los agentes han rescatado personas, salvado vidas y estado presente en los momentos más difíciles para Toledo.

Sin embargo, ha opinado que “el mejor reconocimiento para la Policía Local habría sido que, a estas alturas, el nuevo cuartel ya estuviera finalizado”, pues ha recordado que, en abril de 2023, el anterior equipo de gobierno firmó un acuerdo con el Sindicato de la Policía Local en el que se comprometía a incluir en los presupuestos de 2024 la partida necesaria para iniciar las obras.