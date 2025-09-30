Toledo celebra este viernes la VIII edición de 'Pianos en la calle' conciertos sorpresa: consulta las ubicaciones

La ciudad de Toledo acoge este viernes, entre las 10:00 y las 19:00 horas, la octava edición de 'Pianos en la calle', una iniciativa que combina música y patrimonio y que convierte diversos espacios históricos de la ciudad en escenarios musicales abiertos a todos los públicos.

Los pianos se ubicarán en cinco emplazamientos estratégicos: la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de Zocodover, la Puerta de Bisagra, la Plaza de Alfonso VI y el Palacio de Congresos.

En esta edición participarán más de 670 escolares procedentes de ocho centros educativos, entre ellos el Colegio Divina Pastora, CEIP San Lucas y María, Colegio Virgen del Carmen, San Patricio, Tavera, CEIP Ciudad de Nara e IES María Pacheco, siendo estos dos últimos participantes por primera vez.

Ana Pérez- Pianos en la calle Ayuntamiento de Toledo

La concejal de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha destacado que la cita se ha consolidado en la ciudad y ha subrayado la importancia de la participación de los jóvenes: "Damos muchísima importancia a la participación de niños y adolescentes, que son el presente y el futuro de la música en Toledo".

Conciertos sorpresa

Por su parte, José Antonio Saldaña, presidente de la Asociación Momentum Juventudes Musicales de Toledo, ha señalado que cada piano contará con un dinamizador que orientará y animará a todos los que se acerquen.

Además, este año habrá conciertos sorpresa de los pianistas italianos Beniamino Lozalle y Alejandro Guiseppe, quienes irán rotando por los diferentes pianos a lo largo de la jornada.

La cita concluirá con el concierto de la soprano Alicia Sánchez acompañada al piano por Fernando Pagín, que se celebrará a las 19:30 horas en la Puerta de Bisagra.

Ana Pérez ha invitado a todos los toledanos, "sepan o no tocar el piano", a participar en esta jornada que busca acercar la música a todos los públicos y en espacios emblemáticos de la ciudad, acercando así cultura, patrimonio y creatividad a vecinos y visitantes.