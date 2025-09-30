Comida fiestas de Olías del Rey

Olías del Rey (Toledo) se prepara para unas fiestas con encierros, paella popular y música en cada rincón

La localidad vivirá una semana llena de actividades pensadas para todas las edades y con un enfoque inclusivo.

Publicada

Olías del Rey (Toledo) ya se viste de fiestas para recibir una de las semanas más esperadas del año. Del 3 al 7 de octubre, la localidad celebrará sus fiestas patronales con un completo programa que mezcla tradición, música, humor y actividades pensadas para todas las edades.

De esta manera, se refuerza además el compromiso del Ayuntamiento de la localidad con unas celebraciones seguras, inclusivas e igualitarias.

La programación previa a las fiestas ya se palpa en el ambiente, teniendo actividades como el concierto de la Asociación Cultural Santa Cecilia el miércoles 1, que abrirá el telón a siete días de celebraciones.

Además, el jueves 2 se entregarán los trofeos de los distintos torneos y concursos, seguido del espectáculo de Rocío Durán "Espectáculo entre mis musas", que llenará la Plaza Nueva de música y baile.

El viernes 3 será uno de los días grandes, con el pregón de fiestas a cargo de Beatriz Rodríguez Arellano, el chupinazo y el esperado desfile de carrozas, que culminará con la actuación estelar de King África. La noche continuará con la Gran Orquesta Diamente Show y la charanga El Zimbombazo recorriendo las calles.

Momentos festivos

El fin de semana estará cargado de propuestas: desde la tradicional suelta de reses y el festival taurino, hasta el tardeo juvenil Olías Sound Festival y los fuegos artificiales. La música será protagonista con orquestas como Miami Show, además de sesiones con DJ y espectáculos cómicos e itinerantes que animarán cada rincón del municipio.

El domingo 5 será una jornada pensada para familias, con juegos desenchugados, actividades interactivas, espectáculos itinerantes y el concierto de Cadena Dial con artistas como David DeMaría, Cepeda o Melocos.

Nueva semana

El lunes 6 no faltará la paella popular, amenizada por Sergio Feliú, y el Encuentro de Peñas, antes de disfrutar de la suelta nocturna y la Orquesta Vulkano.

Finalmente, el martes 7 las fiestas se despedirán con encierros, comida popular, el festival de burbujas "Olías Bubble Fest", el Gran Prix con vaquillas en la plaza de toros, el espectáculo callejero "Oliarte Callejero" y la música de la Orquesta La Misión, que dará paso a la traca fin de fiestas.

Nuevas medidas

Además de la programación festiva, el Ayuntamiento ha reforzado los servicios para garantizar unas fiestas seguras y accesibles. Se contará con Puntos Violeta en diferentes espacios, pulseras centinela contra sumisión química, pulseras identificativas para menores, presencia de intérpretes de lenguas de signos en el pregón y la iniciativa Hora TEA, que reservará espacios sin ruido para personas con espectro autista.

También se habilitará un servicio de transporte nocturno para facilitar los desplazamientos a los diferentes puntos de la localidad.

Con una mezcla de tradición, música y propuestas innovadoras, Olías del Rey invita a vecinos y visitantes a participar en unas fiestas diseñadas para disfrutar con seguridad, igualdad y diversión asegurada.