Cortes de tráfico en Toledo desde este viernes hasta el domingo: consulta las calles afectadas y las alternativas

Toledo se prepara para un fin de semana de importantes afecciones al tráfico. La celebración del Torneo de Baloncesto 3x3, la VI Media Maratón y 10K 'Ciudad de Toledo' y las fiestas de La Bellota provocarán cortes de calles y desvíos entre el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre.

El viernes, la circulación estará cortada en la calle Cardenal Tavera, en el tramo comprendido entre las glorietas de Tavera y la Puerta de Bisagra (en la zona de la Vega), desde las 10:00 hasta las 23:00 horas del sábado.

Además, por la noche, entre las 20:00 y la 01:00 horas, se cortarán las calles cercanas a la plaza Colegio Infantes debido a las fiestas de La Bellota, en el Casco Histórico. En concreto, la calle del Barco se cerrará al tráfico, con desvío por la calle Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio y calle Trinidad. La calle Cardenal Cisneros quedará invertida.

Las afectaciones del sábado 27

El sábado, la calle Cardenal Tavera continuará cortada todo el día hasta las 23:00 horas por el Torneo de Baloncesto 3x3. Las limitaciones en la plaza Colegio Infantes se repetirán en el mismo horario y con los mismos desvíos que el día anterior.

A partir de las 20:30 y hasta las 21:30 horas, la Plaza de Zocodover y la Cuesta de Carlos V se cerrarán por la Procesión de la Virgen del Alcázar. Durante ese tiempo, los autobuses urbanos no accederán a la zona Bisagra-Zocodover y trasladarán su terminal a las dársenas de Safónt.

El domingo, la Media Maratón toma las calles

El domingo 28 de septiembre será el día con mayores restricciones de tráfico debido a la VI Media Maratón y 10K ‘Ciudad de Toledo’. Desde las 09:30 y hasta las 12:00 horas, la carrera afectará a numerosas calles del recorrido, que incluye la explanada de Santa Teresa, el puente de San Martín y gran parte del Casco Histórico.

Las calles del Casco Histórico se reabrirán al tráfico a las 10:30 horas, mientras que la apertura del resto del circuito será progresiva según avance la carrera. La línea 42 de autobús urbano quedará suspendida durante la mañana.

Por último, entre las 12:00 y las 20:00 horas se mantendrán los cortes de tráfico en la calle del Barco y la calle Cardenal Cisneros por las actividades festivas en la plaza Colegio Infantes (La Bellota) con los mismos desvíos que los días anteriores.

Usar transporte público

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los ciudadanos utilizar el transporte público o, en caso de ser imprescindible el uso del vehículo particular, planificar sus desplazamientos con antelación para evitar problemas de circulación.