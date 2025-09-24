El PSOE de Toledo acusa al alcalde de "falta de sensibilidad" por rechazar la condena del "genocidio en Gaza" en el Pleno

Imagen de archivo de Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, en el salón de plenos del Ayuntamiento. Javier Longobardo

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha lamentado que el alcalde Carlos Velázquez haya rechazado su propuesta de emitir una declaración institucional para condenar "el genocidio en Gaza" en el Pleno municipal de este viernes.

De la Cruz explica que su grupo registró esta iniciativa la semana pasada y fue debatida en la Junta de Portavoces previa a la sesión plenaria, aunque la idea fue desestimada con un contundente "no hay necesidad" del regidor del PP.

Para la portavoz socialista, esta negativa demuestra una clara "falta de sensibilidad" ante el sufrimiento del pueblo palestino. "Esto no va de debate político, va de humanidad y de solidaridad", ha subrayado.

Noelia de la Cruz, del PSOE. Javier Longobardo

Además, el PSOE presentará dos mociones en el Pleno. La primera reclama el arreglo de las calles Vía Tarpeya y Ventalomar, del Polígono residencial e industrial, respectivamente.

La concejala ha señalado que es crucial que el gobierno municipal haga "su parte" para descongestionar el tráfico en el barrio más poblado de la ciudad, que actualmente sufre por tener un único acceso operativo.

La moción solicita incluir una inversión en los próximos presupuestos para modernizar estas vías.

La segunda moción socialista busca aprovechar al máximo el VIII centenario de la Catedral Primada. Proponen la creación de un grupo de trabajo y un programa de actividades culturales complementario al del Arzobispado, con el objetivo de vincular la efeméride a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en 2031.

La moción insta a destinar una partida presupuestaria específica para el área de Cultura en 2026.

La estación de AVE

El Grupo Municipal Vox llevará al Pleno una moción para exigir una solución inmediata a la zanja abierta en la estación de tren de Toledo, que lleva "meses paralizada" a raíz del hallazgo de lo que se cree que son restos de un muro de época romana.

Según su portavoz, Juan Marín, la situación actual tiene "dos efectos inaceptables": la mala imagen que proyecta la ciudad a turistas y visitantes, y los problemas de accesibilidad y seguridad que sufren a diario los usuarios.

Además, la propuesta denuncia el "deterioro" general de las instalaciones de la estación, con baldosas sueltas, deficiente iluminación y plagas de insectos en los baños, lo que Vox considera un "riesgo real para la salud pública".

La moción de Vox insta a Adif, la Junta y el Ministerio de Cultura a completar "de forma urgente" un informe técnico sobre el valor de los restos arqueológicos y a tomar una decisión definitiva sobre su tratamiento. Al mismo tiempo, pide a Adif que realice campañas de limpieza, desinfección y control de plagas, así como reparaciones urgentes en la infraestructura.