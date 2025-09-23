El Ayuntamiento de Toledo alerta de un posible corte de agua en todo el Polígono a partir de medianoche

El Ayuntamiento de Toledo ha informado este miércoles de la rotura de la conducción general que surte al depósito de agua de la finca Dehesa de las Nieves, encargado de suministrar agua potable al barrio del Polígono.

Según la nota del Consistorio, en principio no se prevé un corte de suministro que afecte de manera inmediata a los abonados, pero el depósito tiene capacidad suficiente para garantizar el suministro únicamente hasta las 00:00 horas aproximadamente.

Si la avería no se soluciona antes de esa hora, el Polígono podría quedarse sin agua en torno a la medianoche. Se trata del barrio más poblado de la ciudad, con alrededor de 30.000 habitantes y centenares de empresas en su zona industrial.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la "máxima difusión" de la información para que ciudadanos y empresas estén prevenidos ante la eventualidad y puedan proveerse de agua.

Desde el Consistorio se trabaja de manera urgente para reparar la conducción y restablecer el suministro normal lo antes posible, aunque no se ha precisado un plazo estimado de resolución.